Nghi phạm sát hại cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận tội tại phiên tòa

Tetsuya Yamagami thừa nhận đã sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe, vụ án gây chấn động Nhật Bản, liên quan đến mối liên hệ với Giáo hội Thống nhất.

Linh Tô
Nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị lực lượng an ninh bắt giữ tại hiện trường. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 28/10, tại phiên xét xử ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, đối tượng Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, đã thừa nhận hành vi sát hại cố Thủ tướng Shinzo Abe.

Đây là phiên xét xử đầu tiên, diễn ra 3 năm sau vụ ám sát gây rúng động thế giới.

Yamagami bị cáo buộc dùng súng tự chế bắn ông Abe khi nhà lãnh đạo này đang phát biểu vận động tranh cử tại Nara hồi tháng 7/2022.

Ngoài tội danh giết người, bị cáo còn đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật quản lý vũ khí và chế tạo vũ khí. Tại tòa, Yamagami thừa nhận: “Mọi cáo buộc đều là sự thật.”

Theo truyền thông Nhật Bản, Yamagami khai hành động nhằm vào ông Abe vì tin rằng cựu Thủ tướng có liên hệ và thúc đẩy hoạt động của Giáo hội Thống nhất - tổ chức mà mẹ y từng quyên góp số tiền lên tới khoảng 100 triệu yen (658.000 USD) khiến gia đình rơi vào khó khăn.

Vụ việc từng làm bùng phát tranh cãi về mối quan hệ giữa Giáo hội Thống nhất và nhiều nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP), ảnh hưởng lớn đến uy tín của chính quyền.

Phiên xử tại Tòa án quận Nara dự kiến có 18 phiên làm việc, với phán quyết được ấn định đưa ra ngày 21/1/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tetsuya Yamagami #cố Thủ tướng Shinzo Abe #ám sát #súng tự chế #Giáo hội Thống nhất Nhật Bản
