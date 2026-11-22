Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Ngày cộng đồng lần thứ nhất
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 với thông điệp “Ngày Cộng đồng-Mỗi người một hành động-Lan tỏa giá trị nhân ái.”
Khu vực các trạm trải nghiệm và thực hành sơ cấp cứu theo tinh thần “Gần–Gọi–Giúp” đã thu hút đông đảo người dân, tham gia, trang bị kiến thức, kỹ năng xử trí ban đầu trong các tình huống khẩn cấp.
Theo Tiến sỹ Hà Ngọc Huyền, nhờ có công nghệ thông tin và mạng Internet, việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài trở nên thuận lợi hơn, các công cụ dạy học từ xa ngày càng phong phú.
Hoạt động hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo người dân, cán bộ, tình nguyện viên và sinh viên tham gia, hiện thực hóa thông điệp “Mỗi người một hành động-Lan tỏa giá trị nhân ái.”
Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi ở nhiều địa phương với hình thức phong phú, góp phần tôn vinh di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đưa các giá trị văn hóa đến gần công chúng.
Việc hoàn thành kết nối, đồng bộ 12/12 cơ sở dữ liệu tạo tiền đề để Bộ Nội vụ tiếp tục khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu trong quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.
Thông qua dự án phát triển sản xuất của cộng đồng trồng bồ kết quy mô 3,16ha, người dân xã miền núi Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên đang có thêm điểm tựa kỹ thuật và sinh kế lâu dài từ cây trồng bản địa.
Việc phân cấp, phân quyền ở Quảng Ninh giúp giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý và đưa thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc đến gần người dân, doanh nghiệp hơn.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Chương trình phối hợp về hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026 - 2031
Gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) giúp khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc, phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở Nghệ An.
Ngày Văn hóa Việt Nam tại Pháp tôn vinh văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt, cội nguồn dân tộc.
Chương trình nghệ thuật tại Vientiane kết nối cộng đồng người Việt, tôn vinh văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.
Sơn Tây Thượng và Trường Cao đẳng Kon Tum hợp tác đào tạo nghề, khai giảng lớp trồng cà phê cho 32 lao động, góp phần phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững.
Không chỉ đưa lớp học nghề đến gần người dân, Đà Nẵng còn chú trọng gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và phát triển sản xuất tại địa phương.
Nghị định số 192 và 350 quy định mức phụ cấp trực, phẫu thuật, chống dịch và ưu đãi nghề mới cho nhân viên y tế, có hiệu lực theo từng
Từ ngày 5/10/2026, Nghị định 335 tăng 8% mức chuẩn trợ giúp và trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ người dân và đối tượng bảo trợ.
Ngày 22/11, Bắc Bộ sáng và đêm trời rét; nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao 3-5m, kèm nguy cơ dông lốc, lũ quét và sạt lở đất.
Nhằm tháo gỡ trực tiếp chiều thiếu hụt kỹ năng lao động cho người nghèo, dòng vốn ngân sách nhà nước đã ưu tiên mạnh mẽ cho khu vực vùng sâu, vùng xa thông qua ba Chương trình mục tiêu quốc gia.
Trong hai ngày 20 và 21/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 10 phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Tư Nghĩa kết nối người dân với cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nghề, nâng kỹ năng, tìm việc, hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,17%.
Nghi thức khởi động ý tưởng không gian văn hóa Góc Baku và Khu ẩm thực Azerbaijan ngay trong khuôn viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội vừa được thực hiện chiều nay, 21/11.
Gia Lai đề xuất Trung ương hỗ trợ để triển khai hai dự án tái định cư, di dời 290 hộ dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Ngày 21/11, Đội K 74 mở rộng diện tích khai quật khu B của Công viên văn hóa Lê Thị Riêng; xử lý hơn 630m3 đất và đã phát hiện, quy tập được 30 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó có 1 bộ kèm theo di vật.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Seoul khép lại trong niềm hân hoan, để lại dư âm sâu sắc và thông điệp ý nghĩa.
Năm 2026, tỉnh Quảng Trị phân bổ hơn 23,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho 4.222 lượt người học, gồm 1.786 người học trình độ sơ cấp, 2.331 trung cấp và 105 cao đẳng.
Lãnh đạo Hải đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần người gặp nạn và gia đình; đồng thời nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 175.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự nỗ lực của nhà thầu, đơn vị thi công trong đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm gồm: Cao tốc Cà Mau-Cái Nước, cao tốc Cái Nước-Đất Mũi...
Theo ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, mỗi năm tỉnh phấn đấu tuyển chọn, giới thiệu từ 10-20 người dân tộc thiểu số tham gia đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.
Những tri thức trẻ học tập tại Italy đang từng ngày khẳng định rằng: yêu nước là không ngừng hoàn thiện bản thân, vươn tầm quốc tế để khi cơ hội đến.
Đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đào tạo nghề có ý nghĩa thiết thực khi kiến thức được ứng dụng trực tiếp vào sản xuất, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.
Hưng Yên xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là con đường để rút ngắn khoảng cách chất lượng, để người dân được chăm sóc sức khoẻ an toàn và kịp thời.
Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2020-2024, có 4/6 công ty được kiểm tra khai thác vượt công suất theo năm (dưới 15%), vi phạm quy định của Luật Khoáng sản.