Nhật Bản: Giá hơn 1.400 mặt hàng thực phẩm sẽ tăng trong tháng 9/2025

Một cuộc khảo sát 195 công ty thực phẩm lớn do Teikoku Databank thực hiện cho thấy giá của 1.422 mặt hàng thực phẩm và đồ uống sẽ tăng trong tháng 9/2025, cao hơn 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ chín liên tiếp giá cả tăng trong năm nay.



Theo Teikoku Databank, tính theo nhóm thực phẩm, mức tăng giá phổ biến nhất là gia vị, với 427 mặt hàng, tiếp theo là thực phẩm chế biến, bao gồm thực phẩm đông lạnh và các sản phẩm từ cá, với 338 mặt hàng, và bánh kẹo, với 291 mặt hàng.



Tất cả những mức tăng này được cho là do chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như sự dịch chuyển của chi phí hậu cần, nhân công và đóng gói.

Cụ thể, Kewpie đã công bố tăng giá tổng cộng 66 mặt hàng, bao gồm sốt mayonnaise và nước sốt gia dụng; J. Oil Mills đã công bố tăng giá tất cả các sản phẩm mỡ và dầu ăn, bao gồm dầu hạt cải; và Morinaga & Co đã công bố tăng giá 54 mặt hàng, chủ yếu là bánh kẹo, bao gồm cả nhãn hiệu sô-cô-la DAR.



Hiện tại, tổng số mặt hàng được biết là sẽ tăng giá trong cả năm 2025 là 20.034. Đây là lần đầu tiên sau hai năm, con số này vượt mốc 20.000 mặt hàng.



Teikoku cho biết: "Chi phí hậu cần và chi phí lao động do tăng lương là những yếu tố chính, chứ không phải đồng yen yếu." Công ty cho biết tính đến năm 2024, việc giá dầu thô tăng vọt và đồng yen mất giá được cho là các nguyên nhân tạm thời thúc đẩy lạm phát. Tuy nhiên, trong năm nay, các yếu tố lạm phát đã chuyển thành các yếu tố bên trong, bao gồm chi phí vận chuyển kho bãi tăng cao do thiếu tài xế xe tải, cũng như chi phí lao động tăng. Các yếu tố này nhiều khả năng sẽ biến lạm phát giá thực phẩm trở thành xu hướng lâu dài.

