Nhật Bản: Vật thể lạ phát sáng rực rỡ như một quả cầu lửa trên bầu trời

Một người dân cho biết khi anh đang lái xe tại tỉnh Miyazaki, một luồng sáng trắng chưa từng thấy từ trên trời chiếu thẳng xuống, sáng đến mức có thể nhìn các ngôi nhà xung quanh rõ như ban ngày.

Vân Oanh
Đêm 19/8, một “quả cầu lửa” phát sáng đã phóng vụt qua bầu trời phía Tây Nhật Bản, khiến nhiều người kinh ngạc và làm những người mê thiên văn ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là hiện tượng thiên nhiên chứ không phải là dấu hiệu của người ngoài hành tinh.

Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vệt sáng cực mạnh xuất hiện trên bầu trời sau 23h00 ngày 19/8 theo giờ địa phương, có thể quan sát được trong phạm vi hàng trăm km.

Ông Toshihisa Maeda, Giám đốc Bảo tàng Không gian Sendai ở tỉnh Kagoshima (miền Tây Nam Nhật Bản), xác nhận đó là một thiên thạch phát sáng đặc biệt mạnh.

Ông cho biết thiên thạch này có vẻ như đã rơi xuống Thái Bình Dương. Theo ông Maeda, nhiều người cảm nhận được rung động trong không khí và thấy quả cầu lửa vụt qua.

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), các vật thể gây ra hiện tượng cầu lửa thường có kích thước trên 1m./.

