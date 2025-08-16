Nhiều hoạt động hấp dẫn trong “Ngày hội bình yên” ở khu vực hồ Hoàn Kiếm

Từ ngày 16-19/8/2025, Bộ Công an tổ chức chương trình “Ngày hội bình yên” với hơn 12 hoạt động biểu diễn, triển lãm, trải nghiệm đặc sắc, mở cửa tự do cho người dân và du khách. Không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) là tâm điểm của Ngày hội.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các hoạt động bao gồm: Sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội và đi bộ vòng quanh Hồ Gươm. Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” vào sáng 16/8, tại điểm cầu trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng với sự tham gia của nhân dân và các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

Trẻ em tham gia trải nghiệm lái xe thực tế ảo tại khu vực của Cảnh sát giao thông. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

“Cùng Việt Nam tiến bước” là sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới,” chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Sự kiện không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó là hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm diễn ra từ ngày 16/8-19/8, địa điểm từ ngã tư Hàng Khay-Tràng Tiền-Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục-Bến xe bus và khuôn viên Quảng trường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người dân trải nghiệm sử dụng phương tiện chữa cháy. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Một số hoạt động khác như Triển lãm công nghệ cao đa giác quan tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ; các hoạt động tuyên truyền ngoài trời, hướng dẫn người dân trải nghiệm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý tình huống trong không gian thực tế ảo; tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và cách phòng, chống tội phạm, trải nghiệm thể lực, trưng bày triển lãm tranh, ảnh...

Xuyên suốt sự kiện là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, nơi các nghệ sĩ, chiến sĩ sẽ mang đến những tiết mục hòa quyện giữa âm nhạc và câu chuyện về 80 năm cống hiến, phục vụ nhân dân./.

Người dân trong cả nước cùng tham gia Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” Sáng 16/8/2025, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước,” thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trên cả nước.