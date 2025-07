Nhiều nghệ sỹ opera nổi tiếng biểu diễn trong chương trình "The Light of Melody"

Tối 10/7, chương trình hòa nhạc đặc biệt “The Light of Melody” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, với sự tham gia của nhiều giọng ca xuất sắc trên sân khấu opera thế giới.

Sự kiện do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức, nhân kỷ niệm hai năm Ngày khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023- 9/7/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình quy tụ những giọng ca xuất sắc trên sân khấu opera thế giới như: Marcello Alvarez, Kathryn Lewek, Joseph Calleja, cùng các nghệ sỹ Việt Nam: Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy, Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Phương Nam và Hợp xướng Gió Xanh.

Trong chương trình này, công chúng được thưởng thức các tác phẩm âm nhạc đỉnh cao của những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như: Verdi, Puccini, Bellini, Giordano… được tái hiện sống động như những câu chuyện kể về nghệ thuật opera.

Chương trình như một bức tranh thu nhỏ của lịch sử opera thế giới. Ở đó, âm nhạc dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự lãng mạn, mãnh liệt đậm chất Italy đến sắc màu rực rỡ và cũng đầy sôi động, quyến rũ của âm nhạc Tây Ban Nha hay sự hào hùng, tráng lệ nhưng cũng đầy tinh tế, lãng mạn của âm nhạc Nga… mang đến cho công chúng những cảm xúc đặc biệt qua những giai điệu của sự tỉnh thức.

Nghệ sỹ Marcelo Álvarez sinh ra tại Córdoba (Argentina), là một trong những giọng tenor xuất sắc của nghệ thuật opera thế giới, được khán giả hoan nghênh tại hầu hết các Nhà hát opera danh tiếng trên toàn cầu. Tài năng đặc biệt của Marcelo Álvarez sớm được phát hiện bởi danh ca huyền thoại Giuseppe Di Stefano. Sau đó, Álvarez nhanh chóng tới châu Âu và ra mắt tại Nhà hát La Fenice (Venice) với vai diễn trong vở “La Sonnambula.”

Ban đầu, Marcelo Álvarez ghi dấu ấn với những tác phẩm mang phong cách Belcanto và opera Pháp, trước khi chuyển dần sang những vai diễn đầy nội lực trong các tác phẩm của Verismo và Verdi.



Sự nghiệp rực rỡ và giàu thành tựu đã đưa Marcelo Álvarez tới hầu hết các sân khấu lớn và những lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới như: Royal Opera House Covent Garden (London), Nhà hát Metropolitan Opera (New York), Paris Opera, Nhà hát Bayerische Staatsoper (Munich), Teatro Colón (Buenos Aires), Teatro Real (Madrid).

Nghệ sỹ Kathryn Lewek - giọng soprano người Hoa Kỳ nổi tiếng nhờ khả năng kết nối khán giả. Với phong thái sân khấu cuốn hút, chất giọng trong trẻo và đầy nội lực, Kathryn Lewek thường xuất hiện trong các buổi hòa nhạc tại những Nhà hát opera và Liên hoan âm nhạc danh giá trên thế giới - từ Metropolitan Opera (New York) tới Salzburg Festival (Áo).

Lewek được ca ngợi ở loạt vai mang phong cách trữ tình‑màu sắc dẫn dắt, đặc biệt là Nữ hoàng Bóng đêm (Queen of the Night) của Mozart - vai diễn “tủ” giúp cô lập kỷ lục về số lần trình diễn.Kathryn Lewek tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ Thanh nhạc tại Trường Âm nhạc Eastman (Đại học Rochester).

Năm 2013, cô vinh dự giành Giải thưởng Khán giả yêu thích cùng một giải cao khác tại cuộc thi danh giá Operalia. Sự nghiệp thu âm của cô ghi dấu với album opera đầu tay “Gisei (Orff) & Die Dorfschule (Weingartner) - CPO” phát hành bởi hãng đĩa CPO.

Cô còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực art song với các album như “Kathryn Lewek sings Cary Ratcliff” và “Quicksilver,” phát hành bởi Albany Records. Nghệ sỹ Joseph Calleja được xem là một trong những giọng tenor trữ tình xuất sắc và được săn đón nhất hiện nay.

Với những album đa dạng và thường xuyên xuất hiện tại các Nhà hát opera và sân khấu hòa nhạc danh tiếng. Joseph Calleja được vinh danh là Đại sứ Văn hóa đầu tiên của Malta (2012), là gương mặt đại diện của hãng Hàng không Air Malta, năm 2013, ông thành lập Quỹ BOV Joseph Calleja hỗ trợ trẻ em và các gia đình khó khăn.

Đại diện Nhà hát Hồ Gươm chia sẻ, chương trình không chỉ là lời tri ân sâu sắc dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của nghệ sỹ, ê-kíp sáng tạo mà còn là món quà tinh thần gửi đến khán giả - những người đã và đang góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật.

Chương trình là dấu mốc đặc biệt khép lại chặng đường hai năm hình thành và phát triển, đồng thời mở ra hành trình mới đầy kỳ vọng, nơi nghệ thuật tiếp tục thăng hoa, lan tỏa và chạm tới trái tim công chúng.

Nhà hát Hồ Gươm đã và đang khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ, nơi tôn vinh những giá trị văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đồng thời cũng là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa tinh hoa nghệ thuật thế giới.

Các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát phong phú về thể loại, từ nhạc kịch, ballet, giao hưởng đến các liveshow ca nhạc đương đại… với sự góp mặt của những nghệ sỹ tên tuổi hàng đầu trong nước và quốc tế, mang đến trải nghiệm nghệ thuật đa dạng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo công chúng./.

