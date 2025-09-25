Kinh tế

Nippon Steel đầu tư mạnh để tăng cường sản xuất tại Mỹ

Nhà sản xuất thép Nhật Bản cho biết họ sẽ chi 100 triệu USD để tái chế xỉ tại nhà máy Edgar Thomson của U.S. Steel, gần thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania.

Logo của Tập đoàn thép Nippon Steel tại trụ sở của hãng ở Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 25/9, tập đoàn Nippon Steel Corp. (Nhật Bản) cho biết sẽ đầu tư 300 triệu USD vào 2 nhà máy của United States Steel Corp. (U.S. Steel) – tập đoàn Mỹ mà Nippon hoàn tất mua lại hồi tháng 6, nhằm xây dựng cơ sở tái chế mới và mở rộng sản xuất với các dòng sản phẩm mới tại thị trường trọng điểm Mỹ.

Nhà sản xuất thép Nhật Bản cho biết họ sẽ chi 100 triệu USD để tái chế xỉ tại nhà máy Edgar Thomson của U.S. Steel, gần thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, và 200 triệu USD để cải tạo nhà máy cán thép dải nóng Gary Works ở thành phố Gary, bang Indiana.

Đây sẽ là khoản đầu tư đầu tiên trong tổng số 11 tỷ USD mà Nippon Steel cam kết đầu tư vào U.S. Steel, theo thỏa thuận mua lại trị giá 14,1 tỷ USD đã được ký kết vào tháng 6 với Chính phủ Mỹ.

Nippon Steel, với mục tiêu tăng cường xuất khẩu sang Đông Nam Á, Ấn Độ và các thị trường nước ngoài khác để bù đắp nhu cầu trong nước đang sụt giảm, đặt mục tiêu hoàn thành khoản đầu tư 11 tỷ USD vào U.S. Steel trong năm 2028./.

