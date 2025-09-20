Phát triển nông nghiệp bền vững từ 'Sinh kế dưới tán điều'

Nhân dịp Lễ khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước diễn ra ngày 19/9 tại xã Đồng Tâm (Đồng Nai), Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai và Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm FoodBank Việt Nam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ dự án “Sinh kế dưới tán điều”.

Sự kiện này không chỉ ghi dấu ấn trong chuỗi hoạt động khánh thành nhà máy mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống người nông dân và đảm bảo an ninh lương thực.

Dự án “Sinh kế dưới tán điều” hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp, tận dụng không gian dưới tán cây điều để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phụ trợ, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả. Đây là bước đi thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Dự án “Phát triển bền vững sinh kế dưới tán điều” hứa hẹn sẽ trở thành mô hình điểm, nhân rộng ra nhiều địa phương khác. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Với Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước, đây là kế hoạch đầu tư lớn trên diện tích nhà xưởng 20.000 m², công suất thiết kế lên đến 4.000 tấn/năm, chuyên chế biến các loại nông sản giá trị cao như hạt điều, hạt macca, hướng tới thị trường trong nước và quốc tế. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô và phát triển bền vững của Tập đoàn Gia Bảo.

Ông Trần Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty – chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi đưa nhà máy vào vận hành thử nghiệm chỉ sau 9 tháng thi công. Điều này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ, tự chủ sản xuất mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành cùng người nông dân và phát triển nông nghiệp sạch”.

Ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Cũng trong dịp này, công ty Tập đoàn Gia Bảo công bố khởi động dự án “Cụm công nghiệp Hạt điều Đồng Nai” và ký kết hợp tác chiến lược với Công ty GeDeng (Đài Loan - Trung Quốc), mở rộng thị trường xuất khẩu sang Đài Loan và khu vực Đông Nam Á.

Với sự khởi đầu thuận lợi từ lễ ký kết, dự án “Sinh kế dưới tán điều” hứa hẹn sẽ trở thành mô hình điểm, từ đó nhân rộng ra nhiều địa phương khác, góp phần nâng cao giá trị ngành điều Việt Nam và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả./.

Hệ thống máy móc kỹthuật tiên tiến và nhân lực chất lượng cao tại Tập đoàn Gia Bảo tham gia Dự án. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)