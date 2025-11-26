Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Palestine

Ngày 26/11, Tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp bà Varsen Aghabekian Shahin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng bà Varsen Aghabekian Shahin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine đến thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu hoạt động trao đổi đoàn cấp Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên giữa hai nước, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Palestine đến nay.

Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở ra những định hướng hợp tác thực chất giữa hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng chuyển lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Palestine đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam trước những thiệt hại do bão, lũ tại miền Trung thời gian qua.

Bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những tổn thất mà nhân dân Palestine đang phải gánh chịu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn theo dõi sát tình hình, ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt bạo lực, bảo vệ dân thường và thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững.

Về quan hệ Việt Nam-Palestine, Phó Thủ tướng đánh giá hai nước duy trì quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp; giao lưu chính trị và nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới hai bên làm sâu sắc và hiệu quả hơn quan hệ hợp tác, tập trung vào tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước giao lưu, trao đổi, tìm hiểu thị trường và xúc tiến đầu tư.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Palestine về xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản, dệt may, da giày là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường giao lưu nhân dân thông qua quan hệ giữa các tổ chức hữu nghị và cộng đồng hai nước.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Varsen Aghabekian Shahin trân trọng chuyển lời chào của Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng Mohammad Mustafa tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Bà cũng gửi lời chia buồn tới Việt Nam trước những thiệt hại do bão, lũ vừa qua.

Bộ trưởng bày tỏ xúc động trước tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Palestine tại các diễn đàn quốc tế. Bà khẳng định sự ủng hộ này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Palestine trong hành trình đấu tranh vì tự do.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ tích cực Đại sứ quán Palestine tại Hà Nội, giúp cơ quan này duy trì hoạt động hiệu quả. Bộ trưởng cho biết Palestine mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bên, Việt Nam có thể hỗ trợ hiệu quả trong một số lĩnh vực mà Việt Nam có kinh nghiệm.

Đề cập vai trò của giao lưu nhân dân trong việc tăng cường hiểu biết giữa hai nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine chia sẻ cảm nhận tích cực sau chuyến thăm một trường đại học tại Việt Nam có giảng dạy tiếng Ả Rập, nơi bà gặp nhiều sinh viên Việt Nam sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, minh chứng cho sự quan tâm của thế hệ trẻ Việt Nam đối với văn hóa Palestine./.

