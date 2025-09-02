Trưởng Ban Nội chính TW tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Giải Phóng Palestine PLO

Ngày 2/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tiếp ông Azzam Najib Mustafa AL-Ahmad, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) nhân dịp tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại cuộc tiếp, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao PLO tham dự Lễ kỷ niệm, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trọng đại với dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine, khẳng định mối quan hệ này được hình thành từ những ngày đấu tranh gian khó, đã được thử thách qua thời gian và cần được gìn giữ, phát triển và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Trao đổi về những thành tựu kinh tế-xã hội, các định hướng, ưu tiên phát triển và các cải cách đột phá của Việt Nam, Trưởng Ban Nội chính trung ương chia sẻ, Việt Nam quyết tâm hướng đến mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trao đổi về tình hình khu vực, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai Nhà nước trên cơ sở luật pháp quốc tế và các Nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Đồng chí Phan Đình Trạc cho biết là một nước trải qua chiến tranh, Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình và độc lập, đồng thời bày tỏ quan ngại trước tình hình xung đột kéo dài, đe dọa đến tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, kêu gọi các bên sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn, tìm kiếm giải pháp bền vững và lâu dài cho vấn đề Palestine.

Tổng Thư ký Azzam Najib Mustafa AL-Ahmad cảm ơn lời mời và sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam dành cho đoàn PLO, bày tỏ ấn tượng sâu sắc với Lễ diễu binh và các hoạt động kỷ niệm, nhất là hình ảnh nhân dân Việt Nam, từ người già đến trẻ nhỏ, nô nức xếp hàng trên các tuyến phố để tham dự, cổ vũ cho các hoạt động diễu binh, kỷ niệm Quốc khánh, thể hiện niềm tự hào dân tộc, niềm tin và ủng hộ của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự phát triển của đất nước.

Tổng Thư ký PLO bày tỏ vinh dự tham dự cuộc tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhấn mạnh, qua cuộc tiếp đã cảm nhận sâu sắc sự tin tưởng, thủy chung và quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và các dân tộc trên thế giới; cảm ơn sự ủng hộ và lập trường nhất quán của Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh của Palestine tại các diễn đàn quốc tế.

Tổng Thư ký chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, khẳng định các thành tựu của Việt Nam luôn là niềm cảm hứng bất tận cho các thế hệ lãnh đạo và người dân Palestine.

Tổng Thư ký PLO nhấn mạnh, xuất phát từ trải nghiệm của một dân tộc từng trải qua cuộc đấu tranh gian khó và nay vươn lên đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế, tiếng nói và uy tín trên trường quốc tế; chúc mừng Việt Nam đạt được các thành quả đối ngoại đa dạng, cân bằng với tất cả các nước trên thế giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy và chuyển hóa mối quan hệ tốt đẹp, chặt chẽ, thủy chung son sắc giữa hai nước, hai Đảng và nhân dân hai nước thành những hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn, tổ chức quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổ chức Giải phóng Palestine; tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, các đoàn hội và hiệp hội giữa hai nước./.

