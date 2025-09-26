Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tây Ninh nỗ lực đạt mức tăng trưởng 10%

Sáng 26/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 9 tháng của năm 2025, kinh tế tỉnh duy trì đà tăng trưởng cao; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,63%, vượt kịch bản Chính phủ giao. Đến nay, 82% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh đã cấp mới 127 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng; thu hút thêm 154 dự án FDI, nâng tổng vốn lên trên 24 tỷ USD. Doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.140, tăng 51% so cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu đạt 13 tỷ USD (tăng 9,5%), nhập khẩu gần 10 tỷ USD (tăng 15,7%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 163.500 tỷ đồng, tăng 15,5%. Thu ngân sách trên 37.400 tỷ đồng, bằng 105% dự toán; chi ngân sách hơn 27.700 tỷ đồng.

Tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.788 tỷ đồng (54,91% kế hoạch), giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 60%. Chương trình xóa nhà tạm hoàn thành 924 căn, đồng thời khởi công 4 dự án nhà ở xã hội với gần 1.600 căn hộ.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội tại địa phương. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là cao tốc và đường vành đai đang được đẩy nhanh tiến độ. Văn hóa xã hội phát triển ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm. Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 9,3% cho cả năm 2025; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng và nhà ở xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, kết quả đạt được là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa trải qua giai đoạn sáp nhập còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Tuy nhiên, một trong những vướng mắc lớn hiện nay là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chủ đầu tư cấp huyện thay đổi, phát sinh thêm nhiều thủ tục hành chính khiến tiến độ giải ngân chậm lại. Hiện, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 64-67%, thấp hơn so với truyền thống nhiều năm liền luôn thuộc nhóm cao của cả nước.

Ngoài ra, hạ tầng số của hai địa phương trước hợp nhất chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến xử lý hồ sơ trên cổng dịch vụ công. Đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đáp ứng được khối lượng công việc gia tăng khi kiêm thêm nhiệm vụ cấp huyện, trong khi biên chế hạn chế. Dù tỉnh đã biệt phái hơn 40 cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng.

Tỉnh Tây Ninh kiến nghị Chính phủ, đặc biệt Bộ Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh khung biên chế phù hợp đặc thù từng địa phương để giảm áp lực cho cơ sở. Bộ Tài chính xem xét cơ chế điều tiết 20% nguồn thu từ tiền sử dụng đất, vì nếu áp dụng sẽ ảnh hưởng lớn đến cân đối vốn cho các công trình trọng điểm, nhất là hạ tầng liên kết vùng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận những kết quả nổi bật Tây Ninh đạt được trong 9 tháng; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của địa phương, song cũng chỉ rõ một số hạn chế như: tăng trưởng chưa thật sự bền vững, hạ tầng giao thông còn thiếu đồng bộ, nguồn thu ngân sách chưa vững chắc, an ninh biên giới còn tiềm ẩn phức tạp.

Phó Thủ tướng đề nghị, Tây Ninh nỗ lực đạt mức tăng trưởng 10%, cao hơn kịch bản đề ra; nhấn mạnh sau khi hợp nhất với Long An cũ, Tây Ninh có thêm nhiều tiềm năng, lợi thế để bứt phá. “Vì vậy, tỉnh phải mạnh hơn trước.”

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Để đạt mục tiêu, Phó Thủ tướng yêu cầu, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, cơ hội phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Tỉnh chú trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư công. Địa phương ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông đồng bộ, hiện đại; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng-an ninh biên giới; tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo các bộ, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc cụ thể cho Tây Ninh, từ vốn, tài chính, chống sạt lở đến triển khai nghị quyết; nhấn mạnh điều kiện phát triển đã sẵn sàng, Tây Ninh cần quyết tâm, hành động quyết liệt trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, nâng cao đời sống người dân.../.

