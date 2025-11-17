Chiều 17/11, tiếp ông Richard Sell, Tổng Giám đốc Tập đoàn Haeco (thành viên Tập đoàn Swire), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tinh thần Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Swire và các tập đoàn thành viên, trong đó có Haeco đầu tư, kinh doanh và hợp tác làm ăn lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam.

Swire là tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Anh. Tập đoàn Haeco là thành viên của Swire, có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc), hoạt động tại châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu. Đây là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO), cung cấp dịch vụ thân, động cơ, linh kiện và đào tạo kỹ thuật hàng không.

Haeco gồm 16 công ty thành viên, có 28 nhà chứa máy bay, cung cấp dịch vụ cho hơn 300 hãng hàng không với hơn 16.000 nhân viên.

Hoan nghênh ông Richard Sell sang thăm và làm việc với mong muốn thúc đẩy, mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao.

Tất cả các ngành, lĩnh vực công nghệ cao Việt Nam đều có ưu tiên, ưu đãi, và sửa chữa máy bay là ngành công nghệ cao nên có các ưu tiên, ưu đãi. Hiện nay tỉnh Quảng Ninh và Sun Group đã xây dựng các dự án nhà ở, có thể đáp ứng nhu cầu cho các chuyên gia khi sang Việt Nam làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tập đoàn Haeco hoàn tất các thủ tục đầu tư tại Vân Đồn; mong muốn Tập đoàn quan tâm đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ bởi người lao động Việt Nam có đủ khả năng đảm nhận và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ cao.

Phó Thủ tướng đề nghị Giám đốc Haeco Richard Sell tiếp tục có các hoạt động thiết thực thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư khác trên các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Haeco Richard Sell. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo ông Richard Sell, Tập đoàn Haeco, Sun Group và các đối tác dự kiến đầu tư 360 triệu USD xây dựng tổ hợp bảo dưỡng máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Vừa qua, Tập đoàn đã ký hợp đồng 15 năm với đối tác Hoa Kỳ để bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của hãng tại tổ hợp bảo dưỡng tại Vân Đồn, mở ra nhiều cơ hội, triển vọng hợp tác giữa Tập đoàn với các đối tác của Việt Nam và đối tác khác ở các nước.

Để thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác, ông Richard Sell mong muốn Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tạo thuận lợi cho Tập đoàn, nhất là có các chính sách hỗ trợ về thuế, thuê mặt bằng; chính sách về visa, xuất nhập cảnh, nhà ở đối với đội ngũ chuyên gia; chính sách về lao động./.

Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Anh-Việt: Kích hoạt chu kỳ hợp tác mới Với nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được thiết lập cùng tầm nhìn chung về đổi mới sáng tạo, hợp tác tài chính..., doanh nghiệp Việt Nam-Anh đứng trước cơ hội hợp tác chưa từng có.