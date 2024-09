Phú Thọ: Đối tượng Trung Quốc mua hóa đơn khống cho dự án điện gió ở Đắk Nông

Công trường dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa. (Ảnh Công an Phú Thọ)

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện gió Quang Minh Đắk Nông, có địa chỉ tại thôn Rừng Lạnh, xã Đăk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông do đối tượng Wei Xinh, quốc tịch Trung Quốc điều hành.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc nêu trên bắt nguồn từ kết quả điều tra của vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thành trên cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có căn cứ xác định, từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2022, Wei Xing (là bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ) đã điều hành công ty Cổ phần năng lượng mới Thiên Vũ Việt Nam, địa chỉ tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội mua 26 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 109,2 tỷ đồng để phục vụ việc quyết toán thi công dự án điện gió Đắk Hòa, Đắk Nông do Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện gió Quang Minh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Nhận định có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động xây dựng tại dự án điện gió Đắk Hòa, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Dự án nhà máy điện gió Đắk Hòa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 10/11/2020, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.624 tỷ đồng.

Ngày 17/11/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Envision Energy Limited thực hiện dự án nhà máy điện gió Đắk Hòa tại xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Để thực hiện dự án, Công ty Envision Energy Limited thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện gió Quang Minh Đắk Nông. Mặc dù không đứng tên đại diện theo pháp luật nhưng mọi hoạt động của Công ty Quang Minh Đắk Nông trong quá trình thực hiện thi công dự án đều do Wei Xing điều hành.

Ngày 14/9/2021, dự án mới được Cục điện lực và năng lượng tái tạo Bộ Công thương phê duyệt thiết kế kỹ thuật nhưng Wei Xing đã chỉ đạo khởi công thực hiện các công trình thuộc dự án từ tháng 5/2021 theo bản vẽ thiết kế không đúng với bản vẽ trình Cục điện lực và năng lượng tái tạo Bộ Công Thương, khối lượng và giá trị thực tế thi công thấp hơn so với khối lượng và giá trị công trình được phê duyệt.

Ngoài ra, để hưởng lợi về chênh lệch giá điện, mặc dù dự án chưa hoàn thành nhưng để kịp thực hiện các thủ tục hòa lưới điện quốc gia trước ngày 01/11/2021 (hạn cuối cùng để được hưởng giá điện ưu đãi 1.928 đồng/kWh theo Quyết định của Chính phủ; sau ngày 31/10/2021 giá điện phải được đàm phán và có mức cao nhất là 1.587,12 đồng/kWh), ngày 25/10/2021, Wei Xing đã chỉ đạo nhân viên lập khống biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Để thanh toán nghiệm thu giá trị nâng khống tại các hạng mục của dự án điện gió Đắk Hòa, Wei Xing đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống mua vào (nêu trên) của Công ty Thiên Vũ rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng thông qua đơn vị tổng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Risen Việt Nam và hoàn thiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng./.

