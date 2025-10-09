Phú Thọ phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô

Ngày 9/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian tới, Phú Thọ cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và các lễ hội văn hóa lớn của khu vực; hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục coi trọng và phát huy vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước.

Các phong trào thi đua cần được đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, bám sát thực tiễn phát triển của địa phương nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân; huy động tối đa mọi nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Trong bối cảnh Phú Thọ đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước phải là động lực tinh thần quan trọng giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vượt qua thách thức, đoàn kết, gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước tin tưởng sau Đại hội, “ngọn lửa” thi đua ái quốc tiếp tục được thắp sáng hơn để biến sức mạnh của tinh thần yêu nước và đoàn kết của hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ, góp phần xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.

Trong 5 năm (2020-2025), Phú Thọ có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, hơn 30.000 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Công tác thi đua và khen thưởng tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức, hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân và người lao động, động viên các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, góp phần đáng kể trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 7,5%, cao hơn mức tăng bình quân của giai đoạn 2016-2020 (7%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước.

Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố và dự kiến năm 2025 đạt 390.000 tỷ đồng (gấp 1,56 lần so năm 2020); giá trị GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Phú Thọ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn phong trào thi đua yêu nước với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh tập trung phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, nhất là người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, lĩnh vực mới; bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng thành tích; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương Đất tổ Hùng Vương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định Đại hội là dịp tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tạo động lực mới đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030.

Tại Đại hội, 210 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, tỉnh Phú Thọ biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025./.

