Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga ngày 28 và 29/9.

Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga ngày 28 và 29/9.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của ông Volodin trên cương vị Chủ tịch Duma Quốc gia, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung và quan hệ hợp tác chặt chẽ, tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang của Quốc hội Liên bang Nga nói riêng./.