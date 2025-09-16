Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Nga ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Ngày 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev đang có chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 15-18/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Nikolai Patrusev, khẳng định chuyến thăm của đoàn Hội đồng Biển Liên bang Nga là minh chứng hiệu quả, thiết thực của quan hệ song phương, nhất là trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đạt được giữa hai nước.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Hội đồng Biển Liên bang Nga và cá nhân ông Nikolai Patrusev ủng hộ và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về nghiên cứu chính sách biển, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng biển, các tuyến giao thông vận tải biển, hệ thống kho vận, đào tạo nhân lực; hỗ trợ Việt Nam trong quản lý và khai thác bền vững, hiệu quả không gian biển phù hợp với lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga khẳng định Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác song phương trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới và nhất trí cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm, đồng thời mở rộng và nâng tầm hợp tác song phương trong lĩnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, vật liệu mới và các sản phẩm, công nghệ khác; ủng hộ thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh, tạo cơ sở vững chắc để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ủng hộ Nga nâng cao vai trò và tiếng nói ở Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương, đề nghị phía Nga ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, ông Nikolai Patrusev đã trân trọng trao cho Tổng Bí thư Tô Lâm Huy chương “Vì hợp tác trong lĩnh vực Biển” để ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và vai trò mang tính định hướng về hợp tác song phương trong lĩnh vực biển./.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Liên bang Nga với tư cách một cường quốc có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động trong lĩnh vực biển sẽ hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi.