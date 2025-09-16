Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga

Chiều 16/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev.

ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-tiep-tro-ly-tong-thong-nga-1609.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-tiep-tro-ly-tong-thong-nga-1609-1.jpg
ttxvn-tong-bi-thu-to-lam-tiep-tro-ly-tong-thong-nga-1609-3.jpg
