Bộ trưởng Quốc phòng hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga

Chiều 15/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với ông Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga.

Chào mừng Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev và đoàn công tác tới thăm, làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm góp phần cụ thể hóa những định hướng lớn trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn hợp tác mới đã được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thống nhất vào tháng 5/2025.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn thành Cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, cùng với Tượng đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô/Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình, ổn định khu vực tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) và Đài tưởng niệm các chiến sỹ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga), Cụm tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Liên Xô sẽ góp phần gắn kết hơn nữa và tuyên truyền về truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Liên bang Nga đã cử đoàn Bí thư Đại hội đồng Đảng chính trị toàn Nga Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga (Thượng viện) và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Liên bang Nga với năng lực hải quân mạnh, mạng lưới cảng biển chiến lược rộng khắp, công nghệ đóng tàu tiên tiến và mô hình quản lý, khai thác biển hiện đại; bày tỏ tin tưởng, Liên bang Nga với tiềm lực của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, xây dựng hòa bình, ổn định, phát triển, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam chủ trương trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao hai nước luôn quan tâm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga đã được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: Hải quân, đào tạo, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thúc đẩy tham vấn, triển khai hợp tác trong các lĩnh vực về biển mà hai bên cùng quan tâm; mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật mỗi nước, đáp ứng nhu cầu, khả năng của mỗi bên, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển, thịnh vượng chung tại khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Ngài Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev nhấn mạnh, hợp tác về biển góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, phù hợp với những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất vào tháng 5/2025.

Khẳng định lĩnh vực hợp tác về biển giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, ông Nikolai Patrushev bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, trong đó tập trung vào hợp tác hải quân; giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học biển…

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga./.

