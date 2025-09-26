Thúc đẩy hơn nữa hợp tác năng động toàn diện giữa Nga và Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga trong các ngày 28-29/9/2025.

Trước thềm chuyến thăm, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ivan Ivanovych Melnikov đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về những tiềm năng thúc đẩy hợp tác năng động giữa hai nước. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Thưa Phó Chủ tịch Duma Quốc gia, Ngài kỳ vọng gì vào kết quả quan hệ song phương từ chuyến thăm Việt Nam sắp tới của đoàn đại biểu Duma Quốc gia do Chủ tịch Vyacheslav Volodin dẫn đầu?

Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Ivan Melnikov: Quan hệ Nga-Việt Nam hiện đang rất chặt chẽ ở tất cả các cấp, kể cả cấp cao nhất. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào năm ngoái.

Tháng Năm vừa qua, Tổng thống đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại Điện Kremlin và gần đây nhất, đầu tháng Chín này, Tổng thống Putin đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường bên lề các sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Đại biểu Duma Quốc gia Nga do Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin dẫn đầu là một bước tiến quan trọng nữa trong việc phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác liên nghị viện, một phần không thể thiếu trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong chuyến thăm, Ủy ban hợp tác liên Nghị viện sẽ tổ chức kỳ họp thứ tư, nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại về hỗ trợ lập pháp cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học-công nghệ và nhân đạo, đặc biệt chú trọng đến năng lượng.

Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ tập trung vào hợp tác giữa các nhà lập pháp hai nước, bao gồm cả tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, vì lợi ích xây dựng một thế giới công bằng và an ninh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của một trật tự thế giới đa phương.

Tất cả những điều này chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự năng động của quan hệ hợp tác song phương toàn diện giữa hai nước.

- Ngài đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác giữa Nga và Việt Nam? Theo Ngài, quốc hội hai nước có thể đóng vai trò gì trong việc tăng cường mối quan hệ này?

Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Ivan Melnikov: Trong lịch sử, hai nước chúng ta có sự đồng cảm và tin cậy lẫn nhau sâu sắc. Tôi tin rằng chúng ta có thể nói về những tình cảm và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, đã được thử thách theo thời gian giữa nhân dân hai nước.

Tôi nhớ rất rõ các đồng nghiệp quốc hội của tôi và bản thân tôi đã chia sẻ những cảm xúc đau buồn như thế nào trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì mối quan hệ giữa con người với con người được hình thành qua nhiều năm giao tiếp và gặp gỡ.

Đây chính là nền tảng sâu sắc, không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai của quan hệ giữa các quốc gia chúng ta. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước thực sự rất to lớn.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ivan Ivanovych Melnikov.

Tôi tin rằng ngoại giao nghị viện chính là công cụ thiết yếu giúp phát huy những tiềm năng chưa được khai thác. Nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là hỗ trợ lập pháp hiệu quả và kịp thời cho các quyết định được đưa ra ở cấp lãnh đạo quốc gia, cũng như giám sát việc thực hiện các thỏa thuận liên chính phủ. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng sự hợp tác mang lại những lợi ích cụ thể cho nhân dân hai nước.

- Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nơi sẽ tổng kết kết quả của công cuộc Đổi mới thực hiện từ năm 1986. Ngài đánh giá thế nào về kết quả của công cuộc này và ý nghĩa đối với việc chuẩn bị cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới?

Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Ivan Melnikov: Đường lối Đổi mới, được chính thức công bố tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI vào tháng 12/1986, nhằm mục đích chuyển đổi từ hệ thống quản lý tập trung, quan liêu sang hệ thống quan hệ thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo tôi, hiện chúng ta hoàn toàn có thể nói về thành công lịch sử của công cuộc hiện đại hóa vĩ đại này.

Trong gần 4 thập kỷ qua, Việt Nam đã chuyển mình thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, phát triển với nền kinh tế thị trường, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, qua đó bảo đảm cho nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa và sự kết hợp cân bằng giữa các nguyên tắc thị trường và kế hoạch hóa.

Vượt qua những thách thức phát triển khách quan và chủ quan, Việt Nam đã tạo dựng được nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn phát triển tiếp theo với tư cách là một nhà nước có chủ quyền, pháp lý, công nghiệp phát triển, có nền kinh tế năng động, mức sống vật chất cao và đời sống tinh thần cho nhân dân.

- Trân trọng cảm ơn Ngài./.

Gìn giữ và phát huy những ký ức lịch sử tốt đẹp của 2 dân tộc Việt-Nga Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường đã chủ trì buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk, Liên bang Nga.