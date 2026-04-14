Quán quân 'Oanh Vàng kể chuyện': 'Mầm non' của Đảng nói về tương lai đất nước

Vượt qua nhiều thí sinh tài năng đến từ khắp cả nước, em Hoàng Ngọc Bảo Anh (sinh năm 2013, học sinh lớp 7 tại Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất tại Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng kể chuyện” năm 2025.

Cuộc thi do Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp với Truyền thông Tri Thức Số tổ chức. Sự kiện được phát động từ tháng 9/2025, hướng tới mục tiêu tìm kiếm và ươm mầm những tài năng diễn giả nhí trong độ tuổi từ 6 đến 15.

Ở vòng Chung kết, với chủ đề “Mầm non của Đảng trong hành trình đất nước đổi mới,” các thí sinh phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi vừa cần chiều sâu tư duy, vừa đòi hỏi cảm xúc và bản lĩnh sân khấu. Trải qua 3 phần thi gồm Giới thiệu, Tài năng diễn giả, Tương tác với Ban Giám khảo, Bảo Anh đã thuyết phục Hội đồng chấm thi bằng phong thái tự tin, lập luận rõ ràng cùng khả năng phản xạ linh hoạt và giành giải cao nhất.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi, Bảo Anh cho biết em muốn bước ra khỏi giới hạn của bản thân để trải nghiệm những điều mới mẻ: “Em muốn thử thách mình, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, đồng thời học hỏi từ ban giám khảo và các bạn thí sinh. Em tin rằng hành trình này sẽ giúp em trưởng thành hơn và tạo ra những giá trị tích cực cho thế hệ trẻ.”

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự (phải) và đạo diễn Thanh Tùng trao giải Quán quân cho Hoàng Ngọc Bảo Anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở vòng Chung kết với chủ đề mang tính chính luận, Bảo Anh đã chuẩn bị nội dung bài thuyết trình của mình bắt đầu từ việc đặt những câu hỏi, phân tích từ khóa, vẽ sơ đồ tư duy rồi phát triển ý tưởng một cách logic.

Qua cuộc thi, Bảo Anh cũng có thêm những suy nghĩ sâu sắc về vai trò của thế hệ trẻ: “Theo em, xây dựng đất nước không chỉ bắt đầu từ những điều lớn lao mà còn từ những việc nhỏ mỗi ngày bằng tinh thần yêu nước và ý chí vươn lên, như học tập nghiêm túc, giúp đỡ cha mẹ, bảo vệ môi trường, cư xử văn minh và lan tỏa những điều tích cực. Em tin rằng, khi mỗi mầm non đều cố gắng trưởng thành, cây cổ thụ Việt Nam sẽ mãi xanh tươi, bền vững và vươn cao trong tương lai.”

Theo nhà văn-nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi “Oanh Vàng kể chuyện” được xây dựng nhằm tạo không gian để học sinh phát triển năng lực kể chuyện và diễn đạt trước đám đông. Ông cho rằng việc kết hợp kể chuyện với trình diễn sân khấu và lựa chọn chủ đề mang tính thời sự là thử thách không nhỏ, ngay cả với người trưởng thành.

Đồng quan điểm, Thạc sỹ-đạo diễn Nguyễn Hoàng Tùng, Trưởng Ban Giám khảo, cho rằng chính những thử thách đó đã giúp các thí sinh bộc lộ rõ tư duy, bản lĩnh và góc nhìn về các vấn đề của đất nước./.

