Quảng Trị: Khánh thành công trình Khu tưởng niệm 16 Thanh niên xung phong

Sáng 19/9, tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong vào tháng 9/1972.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; thân nhân 16 Thanh niên xung phong hy sinh tại Bến phà II Long Đại và đông đảo nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, tháng 9/1972, trong mưa bom bão đạn, khi đang mở đường, vận chuyển hàng hóa qua dòng Long Đại, 16 chiến sỹ Thanh niên xung phong Đại đội C130 (quê Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) đã anh dũng hy sinh. Máu đào của các anh, các chị đã hòa vào dòng sông, khắc lên trang sử Quảng Trị một bản anh hùng ca bất tử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (thứ 6, bên trái) tặng quà các cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Cùng với Thành Cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9… Bến phà Long Đại đã trở thành một biểu tượng bất diệt, minh chứng bi tráng cho ý chí kiên cường của thanh niên Việt Nam, sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh,” giữ vững huyết mạch giao thông chi viện cho tiền tuyến lớn miền NamNhận thức rõ giá trị thiêng liêng đó, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã quan tâm đầu tư, tôn tạo khu di tích.

Năm 2012, Nhà bia tưởng niệm 16 Thanh niên xung phong hy sinh được khánh thành, là nơi nhân dân và du khách dâng hương tưởng niệm. Đến tháng 4/2025, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị của tỉnh, sự đồng hành của Tập đoàn T&T và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, công trình tu bổ, tôn tạo toàn diện khu di tích lịch sử này đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Ông Hoàng Nam khẳng định, khu di tích mới được mở rộng khang trang, không chỉ đáp ứng nhu cầu tưởng niệm, tri ân, mà còn tạo không gian văn hóa-lịch sử giàu ý nghĩa, góp phần kết nối di tích này với các “địa chỉ đỏ” khác, hình thành tuyến du lịch văn hóa-lịch sử độc đáo trên quê hương Quảng Trị anh hùng.

Người dân và du khách tham quan các hiện vật tại Nhà lưu niệm Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đặc biệt, người dân Quảng Trị tự hào và phấn khởi khi ngày 9/9, Bến phà Long Đại vinh dự được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia Việc hoàn thành trùng tu, tôn tạo Di tích Bến phà Long Đại như là lời tri ân thiêng liêng gửi đến những anh hùng đã ngã xuống nơi “tọa độ lửa” năm xưa, mở ra cơ hội để Quảng Trị phát huy giá trị của “địa chỉ đỏ,” gắn kết quá khứ hào hùng với hiện tại đổi mới, đưa di tích trở thành điểm đến thiêng liêng trong hành trình về nguồn, góp phần phát triển du lịch văn hóa-lịch sử của địa phương.

Di tích đã được trùng tu, tôn tạo gồm xây mới Đài tưởng niệm, nhà khánh tiết, nhà trưng bày tư liệu hiện vật, nhà chờ và bến thuyền, bãi đậu xe, cải tạo, nâng cấp các hạng mục hiện có như mái ngói nhà bia tưởng niệm; cổng, hàng rào; sân hành lễ và chỉnh trang khuôn viên…, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Đặc biệt, Đài tưởng niệm được thiết kế mô phỏng hình bó lúa với 16 cây lúa, tổng chiều cao là 16m; khối bệ đài và hình ngôi sao cao 1,6m; thân trụ bằng thép nhúng nóng bền bỉ với thời gian. Toàn bộ thân lúa và các chi tiết được thi công, hoàn thiện một cách tỷ mỷ bằng chất liệu thép chịu lực, sơn, epoxy và liên kết chắc chắn. Đài tưởng niệm được đặt trang trọng tại trung tâm di tích, khuôn viên bố trí đường dạo xung quanh, trồng hoa, cảnh quan.

Tại lễ khánh thành, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong (9/1972) Bến phà II Long Đại. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng hàng chục suất quà đến các cựu Thanh niên xung phong tại tỉnh Quảng Trị.

Ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã trao tặng quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho 16 thân nhân gia đình các liệt sỹ hy sinh tại Bến phà II Long Đại./.

