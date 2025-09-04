Quảng Trị: Thầy, trò vùng cao bị cô lập bởi mưa lũ sẵn sàng cho năm học mới

Chỉ còn một ngày nữa là tiếng trống khai giảng sẽ vang lên trên khắp các trường học song ở nơi vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Trị, vẫn có những địa phương bị cô lập do ảnh hưởng của bão số 5 và số 6.

Cùng với sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng, các thầy, cô giáo và học sinh nơi đây đang khắc phục mọi khó khăn để bước vào năm học mới.

Tại xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị), đoạn đường Hung Trâu dài gần 500m vẫn chìm trong nước lũ, chia cắt ba bản Yên Hợp, Ón và Mò Ô Ồ Ồ.

Để đến trường, giáo viên phải gửi xe ở đầu đường, rồi di chuyển trên các con thuyền nhỏ để vượt qua đoạn ngập. Thế nhưng, không một ai bỏ lại nhiệm vụ của mình. Tất cả giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa của xã đã chọn ở lại bản, cùng nhau khắc phục khó khăn, dọn dẹp trường lớp, sửa soạn bàn ghế, treo cờ và khẩu hiệu, chuẩn bị chu đáo để học trò có một lễ khai giảng đúng nghĩa.

Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thượng Hóa hiện có 3 điểm trường, trong đó điểm trường chính đóng tại bản Yên Hợp, 2 điểm còn lại đóng tại bản Ón và bản Mò O Ồ Ồ. Năm học 2025-2026, trường có 96 học sinh tiểu học và 50 học sinh trung học cơ sở. Các em đều là tộc người Rục, người Sách, thuộc dân tộc Chứt.

Những ngày qua, để hỗ trợ các trường học vùng cô lập chuẩn bị cho lễ khai giảng, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng đã cùng giáo viên xịt rửa từng mảng bùn đất còn bám trên sân trường, trang trí lớp học, dựng các hàng cờ đỏ sao vàng trước tuyến đường đi vào trường học.

Đồn Biên phòng Cà Xèng còn trao tận tay học sinh những phần quà nhỏ nhưng đầy yêu thương: sách vở, cặp sách, đồ dùng học tập.

Thượng tá Dương Đình Hoàn, chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết những ngày qua, đơn vị đã huy động hàng chục chiến sỹ hỗ trợ các trường học đóng chân trên địa bàn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng năm học mới.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đưa vào các chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”; hỗ trợ đồ dùng học tập, sách vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Đinh Thị Huyền Như, học sinh lớp 8 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa xúc động chia sẻ gia đình em rất khó khăn, mỗi năm học mới, việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho các chị em trong gia đình luôn là nỗi lo lớn. Năm nay, Huyền Như được giáo viên và các chú bộ đội tặng cặp, sách vở nên em rất vui. Em tự hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mọi người.

Thầy Phan Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thượng Hóa, cho biết trường đóng chân ở địa bàn xã miền núi biên giới, kinh tế-xã hội đang cực kỳ khó khăn.

Đặc biệt, do đoạn đường Hung Trâu vẫn ngập sâu và chia cắt giao thông, 100% giáo viên của trường đã chủ động bám bản để chuẩn bị cho lễ khai giảng và năm học mới. Công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã cơ bản hoàn thành, các thầy, cô giáo và các em học sinh đang háo hức bước vào năm học mới với tinh thần, khí thế và quyết tâm cao.

Các thầy giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa (xã Kim Phú, Quảng Trị) vệ sinh bùn đất ở sân trường, chuẩn bị cho lễ khai giảng. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ông Phan Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú cho biết khắc phục mọi khó khăn, chính quyền địa phương đã phối hợp nhà trường chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho các em học sinh vùng bị cô lập bước vào năm học mới.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã bố trí hai thuyền đưa, đón giáo viên và học sinh qua đoạn bị ngập, đồng thời yêu cầu mọi người mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Dù khó khăn chồng chất, chính quyền địa phương và nhà trường vẫn nỗ lực hết mình để các em học sinh vùng bị cô lập có một lễ khai giảng đầy đủ và ấm áp.

Ngày 5/9, toàn tỉnh Quảng Trị có 292 trường học, cơ sở giáo dục, với gần 429.000 học sinh và hơn 32.650 cán bộ, giáo viên sẽ cùng nhau khai giảng năm học mới.

Ở nơi biên giới gian khó của tỉnh Quảng Trị, tiếng trống khai giảng không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn là minh chứng cho nghị lực, tình yêu thương và sự gắn bó giữa thầy trò, bộ đội biên phòng và người dân./.

