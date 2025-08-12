Ra mắt album hứa hẹn gây sốt của nữ hoàng nhạc pop Taylor Swift

Văn hóa

Trên trang web chính thức của Taylor Swift, các phiên bản vinyl, cassette và CD (kèm poster) đã có thể đặt hàng trước với giá lần lượt 30 USD, 20 USD và 13 USD.

Vân Oanh
Nữ ca sỹ-nhạc sỹ Taylor Swift biểu diễn tại sân vận động Wembley ở London, Anh ngày 15/8/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ngày 12/8, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift, người Mỹ, đã công bố album phòng thu thứ 12 mang tên “The Life of a Showgirl.”

Hình ảnh bìa album sẽ được công bố sau, đồng thời cũng chưa có ngày phát hành chính thức, song có thông tin cho biết album sẽ được giao trước ngày 13/10.

“The Life of a Showgirl” là sản phẩm tiếp nối album “The Tortured Poets Department” của Taylor Swift phát hành năm ngoái và từng lập kỷ lục với 2,61 triệu album và lượt nghe trực tuyến tại Mỹ trong tuần đầu ra mắt, trở thành album có tuần phát trực tuyến lớn nhất lịch sử và tuần bán vinyl cao nhất trong kỷ nguyên hiện đại trên Billboard.

Trong sự nghiệp, Taylor Swift đã giành 14 giải Grammy, trong đó kỷ lục 4 lần thắng hạng mục “Album của năm.”

Chuyến lưu diễn “The Eras Tour” của nữ ca sỹ này kéo dài gần hai năm, kết thúc năm ngoái, đã thu về 2 tỷ USD với 149 buổi diễn toàn cầu, trở thành tour âm nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử và tạo hiệu ứng kinh tế được gọi là “Swiftflation” (lạm phát Swift) tại nhiều địa phương.

Thuật ngữ này được giới chuyên gia dùng khi chuyến lưu diễn của Taylor Swift gây ra làn sóng tăng giá tạm thời ở các địa phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực như khách sạn, du lịch và giải trí./.

