Ra mắt nền tảng học “Tiếng Pháp+” độc đáo qua tiếng Việt

Nền tảng Tiếng Pháp+ vừa được Đại sứ quán Pháp giới thiệu tại Hà Nội, cung cấp hệ thống thông tin tập trung, hỗ trợ phụ huynh và người học tiếp cận tiếng Pháp một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

Chiều 20/11 tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp chính thức ra mắt nền tảng Tiếng Pháp+ , công cụ số đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế dành riêng cho phụ huynh, học sinh và các cơ sở đào tạo tiếng Pháp.

Nền tảng ra đời nhằm mục đích quảng bá tiếng Pháp đến các phụ huynh Việt Nam và công chúng nói chung, bằng cách chia sẻ những thông tin phong phú về việc học tiếng Pháp tại Việt Nam, tôn vinh các tấm gương học sinh và sinh viên nói tiếng Pháp, quảng bá các cơ hội nghề nghiệp liên quan đến tiếng Pháp, cũng như các sáng kiến ​​giáo dục bằng tiếng Pháp được thực hiện bởi mạng lưới các cơ sở giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam./.