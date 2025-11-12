Sân bay Nhật Bản đóng cửa tạm thời do gấu đi lạc

Multimedia

Theo Văn phòng Sân bay Hanamaki ở tỉnh Iwate và Cơ quan Cảnh sát địa phương, một con gấu đã xâm nhập vào khu vực bãi gẫn bãi đỗ xe của sân bay vào lúc 13 giờ chiều ngày 12/11 theo giờ địa phương.

Ngày 12/11, sự xuất hiện bất ngờ của một chú gấu đã khiến hoạt động của một sân bay ở Nhật Bản bị gián đoạn trong 90 phút.

Theo Văn phòng Sân bay Hanamaki ở tỉnh Iwate và Cơ quan Cảnh sát địa phương, một con gấu đã xâm nhập vào khu vực bãi gẫn bãi đỗ xe của sân bay vào lúc 13 giờ chiều ngày 12/11 theo giờ địa phương.

Ngay lập tức, toàn bộ đường băng của sân bay đã bị đóng cửa. Lệnh đóng cửa sau đó đã được gỡ bỏ vào 14h30 cùng ngày./.

