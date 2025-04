Sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 122.000 khách mỗi ngày dịp cao điểm 30/4

Trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đón chuyến bay và lượng khách tăng cao hơn nhiều lần so với ngày thường.

Theo thống kê của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay của tất cả các hãng hàng không đi và đến Sân bay Tân Sơn Nhất trung bình một ngày có 740 chuyến đi và đến (450 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế), tăng khoảng 10% so với lịch bay hiện tại (680 chuyến/ngày), tập trung tăng tại các đường bay nội địa.

Trong đó, 2 ngày cao điểm nhất vào ngày 2/5 (cao điểm quốc nội đi) và ngày 4/5 (cao điểm quốc nội đến) với dự kiến 770 chuyến bay.

Dự kiến lượng khách đi đến tại Cảng hàng không Quốc tế trong dịp cao điểm lễ 30/4-1/5 trung bình ngày khoảng 122.000 khách (nội địa 72.000 khách, quốc tế 50.000 khách), tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại (112.000 khách/ngày).

Lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế thông tin thêm, hiện tại, Hãng hàng không Vietjet vẫn khai thác các chuyến bay tại Nhà ga T1, chưa khai thác các chuyến bay tại Nhà ga T3. Từ 19/4, hành khách có chuyến bay của Vietnam Airlines giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Vân Đồn làm thủ tục tại Nhà ga T3 tại cửa D4, D5, D6. Tất cả các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines và Pacific Airlines, VASCO vẫn tiếp tục khai thác tại Nhà ga T1 như hiện nay.

Bên cạnh đó, Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bố trí xe buýt miễn phí trung chuyển hành khách giữa các nhà ga tại vị trí Nhà ga T1 ở cột B17-B20, làn B; Nhà ga T2 tại cột B16 - B15, làn B; Nhà ga T3 ở cột A17-A20, tầng 1. Thời gian hoạt động từ 4h30-00h30, tần suất 15-20 phút/chuyến.

Ngoài ra, cảng cũng bố trí nước uống miễn phí tại Nhà ga T3 được đặt tại các điểm: Ga đi (lầu 3)-cạnh quầy thông tin trợ giúp, đối diện khu vực làm thủ tục an ninh (kiểm tra vé, giấy tờ); khu vực sau an ninh soi chiếu, sát cửa khởi hành số 12; khu vực sau an ninh soi chiếu, sát cửa khởi hành số 15; ga đến (lầu 2)-ngay bên trong cửa A2.

Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng gồm đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ hành khách tại Nhà ga T1 và T3 trong khung giờ cao điểm (5h đến 9h) từ ngày 29/4 đến 4/5/2025.

Cảng yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không, các hãng taxi, xe công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động rà soát cơ sở hạ tầng, mặt bằng, sắp xếp và điều chỉnh phù hợp với các hoạt động khai thác cũng như quy trình vận hành các hệ thống, trang thiết bị, xem xét các giải pháp phân luồng tuyến giao thông, thủ tục hàng không.

Phía Sân bay Tân Sơn Nhất cũng yêu cầu đại diện các hãng bay phải có mặt tại quầy để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác tại cảng…

Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng lưu ý hành khách có mặt tại ga quốc nội trước 2 tiếng và ga quốc tế trước 3 tiếng; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân và kiểm tra hành lý đúng quy định trước khi làm thủ tục lên tàu bay; khuyến khích hành khách làm thủ tục check-in online trước khi đến sân bay để tiết kiệm thời gian./.

