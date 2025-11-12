Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự thảo luật thi hành án

Theo lịch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 12/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về hai dự án dự thảo luật: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 15 giờ 50 phút đến 17 giờ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật và 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Theo đó, đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV./.

