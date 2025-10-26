Sáu tuyến xe buýt hướng tới Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025

Nhằm bảo đảm thuận tiện cho người dân và du khách tham quan Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025, thành phố Hà Nội tăng cường các tuyến xe buýt phục vụ sự kiện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Các tuyến xe buýt được tăng cường kết nối từ trung tâm và các hướng Đông, Tây, Nam thành phố đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Từ trung tâm thành phố: tuyến 43 và E08TC (Times City). Từ phía Đông: E10 (Ocean Park). Từ phía Tây: 02TC (Bến xe Yên Nghĩa) và E09TC (Smart City). Từ phía Nam: 32TC (Bến xe Giáp Bát)./.