Sẽ có 1 bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Bộ Chính trị chỉ đạo ngành giáo dục bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Bộ Chính trị chỉ đạo ngành giáo dục phải rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, ngành cần chuyển mạnh sang phương pháp giáo dục hiện đại, tích cực, tăng cường tự học, trải nghiệm sáng tạo, hướng học sinh phát huy tư duy độc lập, năng lực giải quyết vấn đề; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập và giảng dạy; thực hiện đồng bộ các giải pháp tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan./.