Siêu Trăng lớn nhất năm 2025 sẽ xuất hiện vào đêm 5/11

Siêu Trăng thứ hai cũng là trăng tròn lớn nhất năm 2025 sẽ xuất hiện vào đêm 5/11/2025. Mặt Trăng ở vị trí cách Trái đất 357.000km, khiến nó trông to hơn và sáng hơn. Tùy vào khu vực địa lý và điều kiện thời tiết, người dân sẽ quan sát được hiện tượng thú vị này./.

