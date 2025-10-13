SOMS-16: Hướng tới phát triển thể thao ASEAN bền vững và gắn kết

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là Bộ trưởng, Thứ trưởng, người đứng đầu cơ quan thể thao các quốc gia ASEAN và Timor Leste, cùng các quan chức cấp cao trong lĩnh vực thể thao khu vực.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh: Chủ đề “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững” của Hội nghị năm nay thể hiện tầm nhìn chung của ASEAN trong việc đưa thể thao trở thành động lực cho sức khỏe, sự đoàn kết và phát triển xã hội.

Những năm qua, thể thao ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như tổ chức các kỳ SEA Games thành công rực rỡ, phong trào thể dục thể thao cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều vận động viên khu vực khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới…

Tuy nhiên, để hướng tới sự phát triển bền vững, thể thao ASEAN cần đối mặt với các thách thức như biến đổi xã hội, áp lực hội nhập quốc tế và yêu cầu cân bằng giữa thành tích với phát triển toàn diện.

Đại biểu Thái Lan tham dự Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trên tinh thần đó, các quốc gia ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác thực hiện những mục tiêu trọng tâm gồm phát triển thể thao vì sức khỏe và phúc lợi cộng đồng; nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc khuyến khích người dân rèn luyện thể thao thường xuyên; thúc đẩy thể thao thành tích cao gắn liền với khoa học-công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của vận động viên khu vực.

Đồng thời, ASEAN tiếp tục chú trọng bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, tạo nên bản sắc riêng trong dòng chảy hội nhập toàn cầu.

“Thể thao không chỉ là huy chương hay thành tích, mà còn là biểu hiện của con người, văn hóa và sự gắn kết. Với tinh thần một ASEAN đoàn kết, năng động, tôi tin rằng sự đồng lòng của các quốc gia thành viên sẽ giúp chúng ta xây dựng cộng đồng thể thao ASEAN sáng tạo, bền vững, góp phần vào sự thịnh vượng chung của khu vực,” ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngay sau phiên khai mạc, Hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự với nhiều nội dung quan trọng như đánh giá cuối kỳ Kế hoạch hành động ASEAN về thể thao giai đoạn 2021-2025; thảo luận Biên bản ghi nhớ ASEAN-FIFA; cập nhật tiến trình triển khai Trung tâm Huấn luyện thể thao thành tích cao ASEAN tại Malaysia - một dự án then chốt hướng tới nâng cao năng lực huấn luyện và phát triển thể thao khu vực…

Buổi chiều cùng ngày, SOMS-16 sẽ dành thời gian kỷ niệm Ngày Thể thao ASEAN, nghe báo cáo công tác chuẩn bị SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan - hai sự kiện được xem là thước đo tinh thần đoàn kết và năng lực tổ chức của thể thao Đông Nam Á./.

