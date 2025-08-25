SpaceX hoãn phóng thử nghiệm tàu Starship do sự cố hệ thống mặt đất

Ngày 24/8, tập đoàn khai phá không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã hủy vụ phóng tàu vũ trụ Starship do sự cố tại điểm phóng ở Texas, qua đó trì hoãn nỗ lực đạt được các cột mốc phát triển mới sau các lần thử nghiệm thất bại trước đây.

Tên lửa đẩy Super Heavy cao 70,7m và tàu Starship cao 52m đã được xếp chồng lên nhau trên bệ phóng tại cơ sở tên lửa Starbase của SpaceX để nạp nhiên liệu trước khi cất cánh, dự kiến vào 19 giờ 35 ngày 24/8 theo giờ miền Đông tại Mỹ (tức 6 giờ 35 sáng 25/8 theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, khoảng 30 phút trước giờ phóng, SpaceX đã phải quyết định "dừng chuyến bay thứ 10 của Starship để khắc phục sự cố trên hệ thống mặt đất."

Hiện SpaceX chưa cho biết khi nào mới tổ chức lần phóng tiếp theo, nhưng các lần hoãn trước thường được nối lại chỉ sau vài ngày.

SpaceX đang phát triển tên lửa thế hệ tiếp theo, một trong những trọng tâm của chương trình phóng tàu vũ trụ lên không gian nhằm thực hiện tham vọng chinh phục sao Hỏa của tỷ phú Elon Musk. Tuy nhiên, chương trình này liên tục gặp trục trặc trong năm nay, khiến SpaceX chưa thể thực hiện được kế hoạch.

Phiên bản tên lửa phóng mới nhất của SpaceX được cho là có những tính năng vượt trội như lực đẩy tăng cường, tấm chắn nhiệt có khả năng phục hồi tốt hơn và cánh lái chắc chắn hơn để đảm bảo khả năng tái nhập khí quyển, vốn là những đặc điểm then chốt cho khả năng tái sử dụng nhanh chóng của Starship mà tỷ phú Musk đã thúc đẩy từ lâu.

Trước đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) kỳ vọng có thể sử dụng Starship sớm nhất vào năm 2027 để phục vụ chuyến bay có người lái đầu tiên lên Mặt Trăng kể từ sau chương trình Apollo./.

