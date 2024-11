Tài chính khí hậu là vấn đề toàn cầu: Cần ít nhất 1.000 tỷ USD mỗi năm

Trái Đất vẫn đang trên đà tăng 2,7 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nguyên nhân chính là do các nước phát thải lớn nhất như Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thực hiện đầy đủ cam kết cắt giảm khí thải.