Tái hiện ký ức ngày Độc lập thông qua bìa báo, ký họa, tranh cổ động

Ngày 28/8, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức ngày Độc lập và Di sản cho người trẻ.”

Sự kiện tái hiện vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trong mùa Thu lịch sử 1945, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập-tự do và trách nhiệm gìn giữ di sản lịch sử quý giá.

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả dân tộc ta cùng hướng về mùa thu cách đây 80 năm, trưng bày là hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tri ân thế hệ đi trước và tiếp nối dòng chảy di sản báo chí cách mạng cho hôm nay và mai sau.

Các đại biểu tham dự trưng bày. (Ảnh: Sơn Hải)

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, từ những tờ báo đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập cho đến các ấn phẩm cách mạng trong cao trào Tổng khởi nghĩa, báo chí đã trở thành nhịp cầu gắn kết ý chí toàn dân, tiếp thêm sức mạnh để đất nước vùng lên giành chính quyền.

“Trong những ngày đầu của nền độc lập, báo chí đã kịp thời phản ánh khí thế hào hùng của dân tộc, đồng hành cùng Chính phủ non trẻ, khẳng định vị trí không thể thiếu trong công cuộc xây dựng đất nước. Sự kiện hôm nay tái hiện chặng đường lịch sử ấy qua những từ báo bí mật, những tranh cổ động, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Ba Đình lịch sử… Tất cả là chứng nhân của một dân tộc biết đứng lên giành quyền sống,” ông Nguyễn Đức Lợi cho biết.

Không gian trưng bày có khu vực check in và 10 pano lớn được thiết kế xuyên suốt. Báo chí cách mạng từ buổi đầu do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập được thể hiện nổi bật với các tờ Le Paria, Thanh Niên, Tranh Đấu, Lao Động, Cờ Vô Sản... được coi là "vũ khí sắc bén" trên mặt trận tư tưởng.

Khách tham quan có thể quét mã QR để khám phá các mô hình 3D công trình văn hóa-lịch sử tại 34 tỉnh, thành phố. (Ảnh: Sơn Hải)

Không gian tiếp nối tái hiện khí thế cách mạng sục sôi qua các tờ báo Việt Nam Độc lập, Cứu quốc, Tiên phong, những lời hiệu triệu "Tiến lên!" hiệu triệu dưới lá cờ Việt Minh; thông tin chiến lược "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"; cao trào Tổng khởi nghĩa tháng Tám; và thời khắc lịch sử nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời được đưa tin sôi nổi trên báo chí.

Điểm nhấn còn ở những bìa báo, ký họa, tranh cổ động chào mừng Quốc khánh 2/9 được chọn lọc từ sưu tập của các nhà báo, họa sỹ, lưu giữ dấu ấn mỹ thuật cách mạng đưa công chúng trở lại khí thế hào hùng của những ngày đầu lập quốc.

Trong khuôn khổ trưng bày, khách tham quan có thể quét mã QR để khám phá các mô hình 3D công trình văn hóa-lịch sử tại 34 tỉnh, thành phố. Trải nghiệm thực tế ảo AR giúp thế hệ trẻ kết nối sống động với di sản ngay trong không gian trưng bày./.

