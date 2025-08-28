Văn hóa

Truyền thông

Tái hiện ký ức ngày Độc lập thông qua bìa báo, ký họa, tranh cổ động

Trưng bày là hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tri ân thế hệ đi trước và tiếp nối dòng chảy di sản báo chí cách mạng cho hôm nay và mai sau.

Minh Thu
Các đại biểu tham quan trưng bày. (Ảnh: Sơn Hải)
Các đại biểu tham quan trưng bày. (Ảnh: Sơn Hải)

Ngày 28/8, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức ngày Độc lập và Di sản cho người trẻ.”

Sự kiện tái hiện vai trò tiên phong của báo chí cách mạng trong mùa Thu lịch sử 1945, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập-tự do và trách nhiệm gìn giữ di sản lịch sử quý giá.

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả dân tộc ta cùng hướng về mùa thu cách đây 80 năm, trưng bày là hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tri ân thế hệ đi trước và tiếp nối dòng chảy di sản báo chí cách mạng cho hôm nay và mai sau.

kyuc.jpg
Các đại biểu tham dự trưng bày. (Ảnh: Sơn Hải)

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, từ những tờ báo đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập cho đến các ấn phẩm cách mạng trong cao trào Tổng khởi nghĩa, báo chí đã trở thành nhịp cầu gắn kết ý chí toàn dân, tiếp thêm sức mạnh để đất nước vùng lên giành chính quyền.

“Trong những ngày đầu của nền độc lập, báo chí đã kịp thời phản ánh khí thế hào hùng của dân tộc, đồng hành cùng Chính phủ non trẻ, khẳng định vị trí không thể thiếu trong công cuộc xây dựng đất nước. Sự kiện hôm nay tái hiện chặng đường lịch sử ấy qua những từ báo bí mật, những tranh cổ động, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Ba Đình lịch sử… Tất cả là chứng nhân của một dân tộc biết đứng lên giành quyền sống,” ông Nguyễn Đức Lợi cho biết.

Không gian trưng bày có khu vực check in và 10 pano lớn được thiết kế xuyên suốt. Báo chí cách mạng từ buổi đầu do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập được thể hiện nổi bật với các tờ Le Paria, Thanh Niên, Tranh Đấu, Lao Động, Cờ Vô Sản... được coi là "vũ khí sắc bén" trên mặt trận tư tưởng.

kyuc2.jpg
Khách tham quan có thể quét mã QR để khám phá các mô hình 3D công trình văn hóa-lịch sử tại 34 tỉnh, thành phố. (Ảnh: Sơn Hải)

Không gian tiếp nối tái hiện khí thế cách mạng sục sôi qua các tờ báo Việt Nam Độc lập, Cứu quốc, Tiên phong, những lời hiệu triệu "Tiến lên!" hiệu triệu dưới lá cờ Việt Minh; thông tin chiến lược "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"; cao trào Tổng khởi nghĩa tháng Tám; và thời khắc lịch sử nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời được đưa tin sôi nổi trên báo chí.

Điểm nhấn còn ở những bìa báo, ký họa, tranh cổ động chào mừng Quốc khánh 2/9 được chọn lọc từ sưu tập của các nhà báo, họa sỹ, lưu giữ dấu ấn mỹ thuật cách mạng đưa công chúng trở lại khí thế hào hùng của những ngày đầu lập quốc.

Trong khuôn khổ trưng bày, khách tham quan có thể quét mã QR để khám phá các mô hình 3D công trình văn hóa-lịch sử tại 34 tỉnh, thành phố. Trải nghiệm thực tế ảo AR giúp thế hệ trẻ kết nối sống động với di sản ngay trong không gian trưng bày./.

(Vietnam+)
#Bảo tàng Báo chí Việt Nam #Triển lãm ký ức ngày độc lập #Báo chí cách mạng Việt Nam #Tinh thần yêu nước Việt Nam #Lịch sử báo chí Việt Nam #Khám phá di sản văn hóa Việt Nam #Trải nghiệm thực tế ảo AR #Vai trò báo chí trong cách mạng Việt Nam TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình Tượng Bác Hồ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lễ khánh thành công trình tượng Bác Hồ tại Đà Nẵng

Đây sẽ là địa chỉ văn hóa đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Lê Quốc Minh tái cử chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Báo Nhân Dân

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh được tín nhiệm tái cử chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Báo Nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

AIBD 2025: Thúc đẩy chiến lược truyền thông thời đại số

Hội nghị toàn thể AIBD năm 2025 muốn nêu bật sứ mệnh cốt lõi của tổ chức ra đời năm 1977 này là thúc đẩy ngành truyền thông phát triển bằng trách nhiệm và sự sáng tạo, đặc biệt trong thời đại công nghệ, AI ngày càng đóng vai trò quan trọng.