Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Tọa đàm tham vấn chuyên gia về Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Dự Tọa đàm có các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội: Triệu Thế Hùng, Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Thị Mai Hoa; đại diện Cục Báo chí-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Triệu Thế Hùng cho biết sau 8 năm triển khai, Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập không còn phù hợp. Tình hình kinh tế-xã hội có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí-truyền thông và quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy nhà nước, sáp nhập các đơn vị hành chính cũng như nhu cầu hình thành, phát triển các cơ quan báo chí lớn, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin… đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo chí, tổ chức cơ quan báo chí, đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí để đáp ứng thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang trong quá trình Chính phủ, trình Quốc hội để xem xét, thẩm tra, cho ý kiến và dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).

Các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận đã tập trung trao đổi về thực trạng hoạt động báo chí trên địa bàn, cho ý kiến vào những nội dung quan tâm trong Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) như các loại hình báo chí; mô hình cơ quan báo chí, hoạt động báo chí trên không gian mạng, bản quyền báo chí, công tác quản lý báo chí…

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến có 4 chương, 50 điều (giảm 2 chương, 11 điều so với Luật hiện hành), trong đó giữ nguyên nội dung 9 điều, sửa đổi nội dung của 37 điều, bổ sung mới 3 điều, lược bỏ 6 điều. Luật Báo chí quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Dự thảo Luật gồm Chương I: Những quy định chung (13 điều); Chương II: Tổ chức báo chí (3 mục, 16 điều); Chương III: Hoạt động báo chí (5 mục, 20 điều); Chương IV: Điều khoản thi hành (1 điều).

Kết luận tọa đàm, ông Triệu Thế Hùng cảm ơn những ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu đã tập trung vào những vấn đề lớn của Dự thảo. Các ý kiến đóng góp trên cơ sở thực tiễn của các đại biểu đã đề cập cả về phạm vi điều chỉnh, đối tượng được cấp phép hoạt động báo chí, quản lý báo chí trên không gian mạng, cũng như những quy định nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Ban Tổ chức ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu, coi đó là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo và Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)./.

