Thanh Hóa chủ động các phương án ứng phó bão số 5

Bão số 5 được dự báo là cơn bão rất mạnh và diễn biến phức tạp, Thanh Hóa là 1 trong những tỉnh được xác định là "tâm bão." Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang chủ động các phương án với phương châm "4 tại chỗ" để không bị bất ngờ khi có tình huống do bão gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, phường Nam Sầm Sơn đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Căn cứ vào Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND, ngày 24/8/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5, phường đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão. Phường đã rà soát, kêu gọi 625 tàu thuyền, bè mảng vào nơi neo đậu an toàn, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân đưa phương tiện lên bờ, tránh bị hư hại do gió lớn, sóng mạnh. Đến 16 giờ ngày 24/8, toàn bộ tàu, bè đã được ngư dân đưa lên vị trí an toàn.

Ủy ban Nhân dân phường đã có phương án di dời 2.000 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu sinh sống trong phạm vi cách mép nước biển dưới 500m đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Theo ông Bùi Ngọc Thành, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, phường Nam Sầm Sơn, hiện phường đã thành lập và kiện toàn các "tổ xung kích" tại các tổ dân phố, mỗi tổ có từ 9 đến 10 đồng chí; công tác ứng trực đảm bảo 24/24 giờ được duy trì nghiêm túc, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cùng với đó, phường chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức cắt tỉa cây xanh, xử lý những cành cây cao có nguy cơ gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của khách du lịch hiện đang lưu trú, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các khu du lịch, các cơ sở lưu trú có phương án bảo vệ tài sản, tính mạng của du khách tham quan, nghỉ dưỡng; tăng cường công tác tuyên truyền, không cho du khách ra biển vui chơi trong thời điểm trước, trong và sau khi bão đổ bộ...

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác ứng phó với cơn bão số 5 đã được các lực lượng chức năng trên địa bàn phường triển khai bài bản, không lơ là, chủ quan, bị động...

Tàu thuyền tại tỉnh Thanh Hóa đang về nơi trú bão. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Xác định cơn bão số 5 là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp và có tầm ảnh hướng lớn, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn đã tập trung kêu gọi tàu thuyền, bè mảng trên địa bàn phường về neo đậu tại các âu trú bão an toàn.

Hiện nay, âu trú bão trên địa bàn phường có 365 tàu, bè mảng đã được neo đậu an toàn; còn lại hơn 300 phương tiện, bè mảng trên địa bàn các phường Quảng Cư, Trung Sơn (cũ) đã được các lực lượng chức năng, công an, quân đội phối hợp hỗ trợ người dân kéo lên đường Hồ Xuân Hương để tránh trú bão an toàn trong sáng 24/8.

Ông Mai Thành Đồng, Trưởng phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị phường Sầm Sơn cho biết, thực hiện Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác phòng, chống bão số 5, UBND phường đã thành lập các đoàn công tác xuống tận các tổ dân phố tuyên truyền, hỗ trợ người dân giằng chống, gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây cối... để bảo vệ an toàn về người và tài sản khi bão đổ bộ. Các đoàn kiểm tra của phường đã kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng, huy động phương tiện triển khai phương án hộ đê, nhất là những điểm đê xung yếu; huy động lực lượng, phương tiện máy móc nạo vét khơi thông dòng chảy tại cống tiêu 4 cửa Quảng Châu và các cống thoát nước có nguy cơ ngập lụt tại các khu du lịch, các tuyến đường, khu dân cư… Các lực lượng trực 24/24h để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay mới phát sinh...

Nhằm bảo đảm các khu neo đậu cho tàu thuyền tránh trú bão số 5, Ban Quản lý Cảng Lạch Hới (phường Sầm Sơn) đã tích cực phối hợp với chủ các phương tiện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa sự cố trong điều kiện thời tiết cực đoan, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão.

Theo ông Lê Công Kích, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa, thực hiện Công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng, chống bão số 5, Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới đã phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng kiểm đếm và phát loa truyền thanh kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển về âu tránh trú bão an toàn.

Hiện nay, 405 tàu thuyền của ngư dân đã được sắp xếp vào trú bão tại âu Quảng Tiến. Ban Quản lý cùng với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền đến các chủ phương tiện tàu, thuyền quan tâm thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước khi rời tàu, như: ngắt toàn bộ nguồn điện, khóa bình gas, sắp xếp vật dụng dễ cháy gọn gàng, không để gần nguồn nhiệt; không được ngủ lại hoặc quay lại tàu trong thời gian có bão; thường xuyên giữ liên lạc với chủ bến tàu và lực lượng chức năng để kịp thời huy động ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

"Việc tổ chức kiểm tra và hướng dẫn kịp thời của các lực lượng chức năng là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho ngư dân và phương tiện đánh bắt hải sản trong mùa mưa bão..." - ông Lê Công Kích cho biết thêm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, để chủ động công tác phòng, chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão, tỉnh Thanh Hóa đã kiện toàn Ban Chỉ huy từ tỉnh đến xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, toàn tỉnh sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó khi có sự cố. Trong đó, lực lượng cấp tỉnh đã có phương án huy động lực lượng với 20.387 người tham gia (lực lượng Quân sự tỉnh 3.329 người, Công an tỉnh 17.058 người).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết hiệp đồng với đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng chân trên địa bàn với số lượng 1.950 đồng chí. Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư, phương tiện dự trữ, gồm: gần 45.000m3 đá hộc, hơn 9.300m3 cát, hơn 1 triệu bao tải, 197.000m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre, rọ thép... phục vụ gia cố đê kè, công trình xung yếu.

Người dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa di chuyển tàu thuyền lên bờ tránh bão. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Bên cạnh đó, 98 xe cứu hộ, cứu thương, gần 700 tàu, xuồng, ca nô, hơn 4.400 ôtô chở người, 2.200 xe tải, 730 máy ủi, máy xúc, cùng hơn 25.000 áo phao, 15.000 phao tròn cứu sinh được huy động sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống bão...

Xác định bão số 5 là cơn bão rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, có nguy cơ gây mất an toàn về người và tài sản của nhân dân, vì vậy tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi để tập hợp lực lượng, phương tiện chống bão.

Để đề phòng tình huống các địa phương miền núi bị chia cắt do sạt lở đường giao thông và các tình huống nguy hiểm khác, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập trụ sở Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi tại xã Hồi Xuân do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm Trưởng ban để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phòng chống, ứng phó thiên tai khu vực miền núi cho đến khi hết ảnh hưởng của bão.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện gồm 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 xe ôtô và 590 người; đồng thời phối hợp với các địa phương chỉ đạo tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để điều tiết, hướng dẫn giao thông; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn./.

