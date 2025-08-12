Thành phố Hồ Chí Minh: Bước tiến lớn trong giải ngân vốn đầu tư công

Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận bước tiến lớn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, với hơn 47.500 tỷ đồng đã được giải ngân trong 7 tháng từ đầu năm 2025 - một con số cao kỷ lục so với cùng kỳ nhiều năm qua.

Trước áp lực giải ngân khối vốn lớn chưa từng có, thành phố đang siết kỷ luật, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm để đạt mục tiêu giải ngân trong năm nay.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực II, tính đến ngày 31/7/2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được 47.577 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng giao và 31,4% so với kế hoạch vốn do thành phố phân bổ.

Tiến độ giải ngân vốn của thành phố năm nay được đánh giá tích cực hơn rất nhiều so với vài năm gần đây, khi tỷ lệ đầu tư công trên địa bàn thành phố luôn “ì ạch” và nằm ở Top các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Ở cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn chỉ đạt 4,1%, chủ yếu vướng mắc do công tác giải phóng mặt bằng diễn ra chậm.

Sau khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh mới được điều chỉnh lên 6.811 dự án, bao gồm các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp.

Tổng số vốn giao là 155.993 tỷ đồng (trong đó tổng mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân là 118.948 tỷ đồng) và dự phòng chưa phân bổ chi tiết là 2.780 tỷ đồng. Đây là số vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay được giao cho một địa phương.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong 7 tháng năm 2025, tuy nhiên tại cuộc họp kinh tế-xã hội tổ chức cuối tuần qua, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các sở, ngành nếu không có quyết tâm quyết liệt trong việc giải quyết các tồn đọng từ nay đến cuối năm, sẽ rất khó để đạt được 100% kế hoạch giải ngân được giao.

Thành phố xác định đầu tư công là nguồn vốn "mồi," đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt và thu hút các nguồn lực xã hội. Với định hướng này, thành phố đặt mục tiêu quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2025, đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Việc kiện toàn các ban chỉ đạo, tổ công tác cùng cơ chế điều chuyển vốn linh hoạt được coi là giải pháp trọng tâm nhằm đạt mục tiêu này.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, để đạt mục tiêu GRDP đạt 8,5% trong năm 2025, giải ngân đầu tư công của thành phố phải đạt 100% để kích thích tổng cầu và hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh một số động lực khác suy yếu. Từ nay đến cuối năm, trung bình mỗi tháng thành phố phải giải ngân trên 10% tổng vốn, đây là một con số rất cao và thách thức lớn.

Đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Để đạt mục tiêu này, ông Nguyễn Khắc Hoàng đề xuất thành phố tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án trọng tâm, trọng điểm.Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, trong những tháng còn lại của năm, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để đẩy mạnh giải ngân đối với 35 dự án trọng điểm, trong đó có 28 dự án lớn được chuyển tiếp từ ba tỉnh thành cũ sau sáp nhập. Tổng số vốn dự kiến giải ngân từ nay đến cuối năm khoảng 58.623 tỷ đồng, tương đương 49% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 82% phần vốn còn lại cần giải ngân trong 6 tháng cuối năm.

Trong số 35 dự án trọng điểm có thể kể đến các dự án như: Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh dự kiến giải ngân 6.475 tỷ đồng; Dự án tuyến đường nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dự kiến giải ngân 1.172 tỷ đồng; dự án Cầu Phước An dự kiến giải ngân 1.086 tỷ đồng; dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 dự kiến giải ngân 9.611 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 dự kiến giải ngân 6.234 tỷ đồng; dự án Nâng cấp đường trục Bắc-Nam dự kiến giải ngân 3.596 tỷ đồng...

Để hoàn thành mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư đối với các dự án chậm triển khai, đặc biệt là các dự án có quy mô vốn lớn.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị vào cuộc với tinh thần quyết liệt, chủ động và thực chất hơn; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, tăng cường đôn đốc tiến độ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân, xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ do nguyên nhân chủ quan. Tập trung theo dõi, đôn đốc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ vì lý do chủ quan.

Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục rà soát về tiến độ giải ngân của các dự án và thực hiện điều hành linh hoạt Kế hoạch đầu tư công năm 202, kết hợp đồng thời việc điều chỉnh vốn trong nội bộ của các đơn vị nhằm điều chuyển vốn từ các dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân vốn ngay sang các dự án có khả năng giải ngân vốn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Đáng chú ý, nhằm rút kinh nghiệm từ việc giải ngân chậm như những năm trước, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn khẩn trương xây dựng danh mục đề xuất các dự án đầu tư công năm 2026.

Danh mục này cần phản ánh đầy đủ nhu cầu phát triển tại địa phương, không giới hạn loại hình - từ cao tốc, cảng biển, giao thông, bệnh viện, trường học, điện, nước đến các hạ tầng thiết yếu khác; đồng thời xác định rõ trọng tâm, trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thời hạn gửi đề xuất về Sở Tài chính là trước ngày 31/8. Trong tháng 9, Sở Tài chính phải tổng hợp danh mục, phân loại theo nguyên tắc ưu tiên giải ngân những dự án đang triển khai; sau đó là các khoản nợ đầu tư công, bao gồm cả vốn đối ứng, các dự án ODA; rồi mới đến các dự án đầu tư mới, nhưng phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Dự kiến cuối năm nay, tất cả hồ sơ này sẽ được hoàn thành và sẵn sàng cho việc bố trí vốn ngay từ đầu năm 2026, tránh tình trạng phân bổ vốn chậm như thời gian trước.

Với những giải pháp này, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; qua đó tạo lực đẩy mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế-xã hội trong bối cảnh thành phố vừa mở rộng địa giới hành chính và quy mô hoạt động sau hợp nhất./.

Bộ Tài chính: Giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh, đạt gần 44% kế hoạch Tính đến hết tháng 7/2025, cả nước đã giải ngân khoảng 388.301 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 43,9% kế hoạch được Thủ tướng giao, tăng mạnh so với mức 33,8% cùng kỳ năm ngoái.