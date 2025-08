Đẩy mạnh giải ngân vốn Nhà nước trong 7 tháng đạt trên 378 nghìn tỷ đồng

Ngày 6/8, Cục Thống kê cho biết hoạt động giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng Bảy đã được các bộ, ngành và địa phương đặc biệt chú trọng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa cao.

Nhờ những nỗ lực này, tính chung bảy tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 40,7% kế hoạch năm, tăng mạnh 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng Bảy ước đạt 76,5 nghìn tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7%. Vốn do địa phương quản lý đạt 65,7 nghìn tỷ đồng, tăng tới 35,5%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cấp địa phương cho thấy các dự án cơ sở hạ tầng tại địa phương đang được đẩy mạnh triển khai.

Lũy kế bảy tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 378,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,7% kế hoạch năm và tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số rất tích cực khi so sánh với cùng kỳ năm 2024 (chỉ đạt 38,6% kế hoạch và tăng 2,4%). Điều này phản ánh quyết tâm cao của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Chi tiết về vốn đầu tư theo cấp quản lý, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 54,2 nghìn tỷ đồng, bằng 38,2% kế hoạch năm và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các bộ, ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có mức tăng trưởng giải ngân ấn tượng với 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 56,8%. Bộ Y tế đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 838,7 tỷ đồng, tăng 66,7%. Bộ Xây dựng tiếp tục giải ngân lớn với 33,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7%. Tuy nhiên, một số bộ ngành ghi nhận mức giảm như Bộ Khoa học và Công nghệ (giảm 8,6%) và Bộ Công Thương (giảm 59,6%).

Bên cạnh đó, vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý là điểm sáng nổi bật nhất khi ước đạt 324,1 nghìn tỷ đồng, bằng 41,1% kế hoạch năm và tăng mạnh 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 259,2 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% kế hoạch và tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2024. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 64,9 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch và tăng 15,3%./.

