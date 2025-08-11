Gỡ vướng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nhiều tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long xác định đẩy nhanh tiến độ đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025.

Do đó, chính quyền các địa phương trong vùng đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Nỗ lực gỡ vướng

Theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, sau khi hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng (trước đây), tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của Cần Thơ là hơn 29.244 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 6/2025, chỉ mới giải ngân được hơn 7.300 tỷ đồng, đạt hơn 26% so với kế hoạch được Chính phủ giao.

Riêng các dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của toàn thành phố Cần Thơ là 67 dự án với tổng kế hoạch vốn bố trí trong năm 2025 là hơn 20.214 tỷ đồng, chiếm đến 73,8% kế hoạch vốn giao chi tiết. Tính đến hết ngày 30/6/2025, các dự án nêu trên đã giải ngân gần 4.357, đạt 21,55% kế hoạch vốn giao.

Theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, phần lớn công trình, dự án đang chậm tiến độ giải ngân do vướng khâu giải phóng mặt bằng, chậm bàn giao cho đơn vị thi công. Cùng với đó, tình trạng thiếu hụt và tăng giá nguyên vật liệu xây dựng tác động không nhỏ đến tiến độ thi công. Một số nhà thầu không đảm bảo năng lực buộc chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng, tổ chức đấu thầu lại, khiến thời gian thực hiện bị kéo dài…

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Đinh Văn To, đến nay đơn vị giải ngân 1.800/5.321 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ban yêu cầu các ban quản lý dự án khu vực thực hiện giải ngân theo tinh thần “6 rõ” mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời bám sát hiện trường, quyết tâm đạt tiến độ giải ngân 70% vào ngày 30/9 và 100% vào ngày 31/12.

Sau hợp nhất, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang là hơn 26.772 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 10.874 tỷ đồng và địa phương hơn 15.898 tỷ đồng. Sở Tài chính An Giang cho biết, tỉnh đã phân bổ chi tiết vốn đầu tư công cho 1.378 dự án cùng ba chương trình mục tiêu quốc gia.

Công trình mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang thi công. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi và phát triển, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xác định là yếu tố then chốt cho tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2025. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh vẫn xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; qua đó, đề ra các giải pháp cấp bách và quyết liệt trong những tháng cuối năm, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh hơn 17.559 tỷ đồng. Cụ thể, vốn ngân sách địa phương hơn 11.814 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương trên 5.744 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, các chủ đầu tư đã tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao hơn 782 tỷ đồng để thực hiện 8 dự án chuyển tiếp, trong đó có nhiều công trình trọng điểm. Đến nay, đơn vị thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đường tỉnh 864; cầu Tân Phong; 4 cầu, cống trên đường tỉnh 861, 863...

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp Trần Minh Trung cho biết hiện tất cả các công trình đều đạt tiến độ theo kế hoạch. Đến hết tháng 7/2025, đơn vị thực hiện giải ngân vốn ước đạt tỷ lệ khoảng 40%. Trong thời gian còn lại của năm, Ban sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Tăng tốc giải ngân

Trước tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu các đơn vị xác định rõ mục tiêu từng dự án, đặc biệt với những dự án vướng mặt bằng, chủ động phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm. Đồng thời, thành phố rà soát toàn bộ nhu cầu vốn, đề xuất điều chuyển từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; sớm báo cáo trường hợp không thể giải ngân để có phương án xử lý.

Ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh từ nay đến cuối năm không còn nhiều thời gian, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân vẫn rất lớn. Do đó, các đơn vị phải khẩn trương, chạy đua từng ngày để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Về nguồn vật liệu san lấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ chủ động rà soát, đánh giá lại hết trữ lượng, chất lượng các mỏ, cần thiết đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ. Sở Tài chính rà soát danh mục dự án chuẩn bị giao vốn, tham mưu trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp chuyên đề; đồng thời theo dõi sát tiến độ giải ngân, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố tháo gỡ khó khăn.

Tại tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị, ngành chức năng và địa phương rà soát thủ tục, thẩm định phương án bồi thường đúng quy định, đôn đốc thẩm định giá, phê duyệt phương án bồi thường để giải ngân đúng tiến độ.

Ông Lê Văn Phước lưu ý, khối lượng công việc còn lại trong 5 tháng cuối năm rất lớn, các địa phương phải kịp thời phản hồi vướng mắc để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý trước ngày 15/8. Ban Quản lý dự án tỉnh và 4 ban quản lý dự án khu vực phải xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng, kết hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn...

Công trình Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc đang giai đoạn thi công hoàn thành. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ và nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh. Tỉnh kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm vi phạm trong đầu tư công; đấu thầu qua mạng bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm tiến độ.

Với các dự án chuyển tiếp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình; nghiệm thu và thanh toán vốn ngay khi có khối lượng để giải ngân kịp thời. Tỉnh cũng nhấn mạnh việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2025 giữa các dự án phải được thực hiện thường xuyên nhằm tối ưu tiến độ giải ngân. Đối với dự án khởi công mới, các chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn tất lựa chọn nhà thầu và sớm triển khai thi công.

Riêng về giải phóng mặt bằng, tỉnh Đồng Tháp sẽ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục được đẩy mạnh để tạo đồng thuận, góp phần tăng tốc tiến độ dự án. Tỉnh cũng sẽ ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất để chi trả bồi thường, bảo đảm hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, hướng dẫn, bàn giao và chuyển tiếp các dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp./.

