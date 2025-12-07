Thành phố Huế: Giáo dục lòng yêu nước qua hình ảnh vua Hàm Nghi

Nhân kỷ niệm 140 năm Hoàng đế Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương (1885-2025), ngày 7/12, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Hào khí Cần Vương”.

Sự kiện nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo sân chơi kết hợp học tập - trải nghiệm - vận động cho học sinh, góp phần phát huy vai trò của nhà trường và bảo tàng trong công tác giáo dục di sản, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

Tại chương trình, 160 học sinh của trường Trung học cơ sở Thống Nhất và Trần Cao Vân được tham quan, tìm hiểu về vua Hàm Nghi, tham gia các hoạt động trải nghiệm như “Truyền chiếu dụ”, “Ai là nhà sử học thông thái?”.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, ngày 13/7/1885, sau biến cố Kinh đô thất thủ, Hoàng đế Hàm Nghi rời kinh thành ra Tân Sở và ban Chiếu Cần Vương, hiệu triệu văn thân, sỹ phu và nhân dân đứng lên cứu nước.

Lời chiếu ấy đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, hun đúc ý chí và khát vọng độc lập của cả dân tộc.

Dưới ngọn cờ Cần Vương, phong trào nhanh chóng lan rộng, quy tụ những tên tuổi lớn như Tống Duy Tân, Đinh Công Tráng, Lê Trực, Phan Đình Phùng…, trở thành biểu tượng của lòng trung quân ái quốc và khí phách Việt Nam. Dù không thành công, phong trào đã để lại di sản tinh thần bất diệt về ý chí bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Hoàng đế Hàm Nghi, tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là con thứ năm của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, em của vua Đồng Khánh và vua Kiến Phúc. Ông sinh ngày 3/8/1871.

Sau biến cố thất thủ Kinh đô 1885, ngày 13/7/1885, từ Tân Sở, nhà vua ban Chiếu Cần Vương (tên chính thức là Lệnh dụ thiên hạ cần vương) kêu gọi nhân dân đứng lên khởi nghĩa giúp vua cứu nước nhằm “chuyển loạn thành trị, chuyển nguy thành an, thu lại đất đai, khôi phục lại bờ cõi”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của vua Hàm Nghi, phong trào Cần Vương phát triển rộng khắp các tỉnh từ Trung kỳ và Bắc kỳ. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra mạnh mẽ, tạo nên một bức tranh kháng chiến sôi động trên khắp cả nước.

Ngày 29/10/1888, Hoàng đế Hàm Nghi bị bắt và bị thực dân Pháp đưa đi lưu đày tại Alger (Algérie, Bắc Phi). Sau thời gian bị lưu đày nơi đất khách, cựu hoàng qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày vào năm 1944 và được an táng ngay trong khuôn viên biệt thự Gia Long trên đồi El Biar, thủ đô Algiers./.

