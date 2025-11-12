Tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ ưu tiên của các bộ, ngành

Chiều 12/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan nhằm rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong các quy định của pháp luật.

Không để điểm nghẽn thể chế, pháp luật kéo dài

Việc rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong các quy định pháp luật đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo thực hiện.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, thể hiện qua việc năm 2023 đã thành lập Tổ công tác và Ban Chỉ đạo rà soát do Phó Thủ tướng làm Trưởng ban.

Ngày 8/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban để chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận những kết quả đạt được của các bộ, ngành trong xử lý các kiến nghị, vướng mắc thể chế, pháp luật thời gian qua.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật phải được coi là "mở đường cho phát triển" và là nhiệm vụ ưu tiên số một của các bộ, ngành trong thời gian còn lại của năm. Nếu không xử lý được các vướng mắc về thể chế thì sẽ tạo thành “điểm nghẽn”, cản trở phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chủ động xử lý dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền của mình, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm. "Thông tư, quy định của bộ thì bộ có quyền sửa. Không thể để tình trạng việc nhỏ mà kéo dài, gây ách tắc cho doanh nghiệp, địa phương," Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải cơ bản xử lý xong toàn bộ các kiến nghị, vướng mắc, để báo cáo Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các bộ phải báo cáo tiến độ chi tiết, nêu rõ những việc đã xử lý, những việc chưa xử lý, lý do và thời hạn hoàn thành. Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, trình Chính phủ, kèm theo thông báo kết luận cụ thể.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thể chế, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12/2025.

Nghị quyết cần nêu rõ trách nhiệm từng bộ, ngành trong xử lý "điểm nghẽn", đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản pháp luật còn bất cập.

Bộ Tư pháp phải tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh, hướng dẫn các bộ xử lý các vướng mắc, trong đó có việc áp dụng Nghị quyết 206 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn trong thi hành pháp luật.

Các vướng mắc về pháp luật cơ bản sẽ được giải quyết

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính… cho biết đang tập trung xử lý các kiến nghị, vướng mắc. Nhiều vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật cơ bản sẽ được giải quyết khi các dự án luật sửa đổi, bổ sung được thông qua.

Bộ Xây dựng đang lồng ghép việc tháo gỡ vướng mắc vào các dự án luật sửa đổi, bổ sung, trình Quốc hội như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam..., phối hợp với các bộ khác trong quá trình hoàn thiện chính sách liên quan đến các luật.

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và chỉ tiêu pháp lệnh đột phá phát triển nhà ở xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo một số dự án luật xem xét tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản...

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo về công tác rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trong thời gian qua. Thực hiện Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và kế hoạch chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ban Chỉ đạo Trung ương, các Bộ, cơ quan đã tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính chính xác kết quả rà soát.

Kết quả sau rà soát cho thấy, tổng số phản ánh, kiến nghị là 2.088. Trong đó, có 787 phản ánh, kiến nghị được xác định có khó khăn, vướng mắc cần xử lý.

Trong số này, 106 vướng mắc được xác định có tính cấp bách, cần được xử lý ngay trong năm 2025 theo quy trình rút gọn đã được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 để xử lý trong năm 2025.

Tính đến ngày 15/10/2025, công tác xử lý đã đạt được những kết quả ban đầu. Cụ thể, đã có 57/787 vướng mắc được xử lý hoàn toàn, đạt tỷ lệ 7,24%. Đối với nhóm vướng mắc cấp bách, đã xử lý được 7/106 nội dung.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra rằng số lượng vướng mắc đã được giải quyết triệt để còn thấp. Hiện có tới 730/787 nội dung (chiếm 92,76%) vẫn đang trong quá trình được các bộ, ngành nghiên cứu xử lý.

Theo Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bộ Tư pháp đang cùng các bộ, ngành xử lý ngay trong năm 2025 những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật được xác định là "điểm nghẽn" có tính cấp bách, khẩn trương; các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật còn lại sẽ áp dụng các cơ chế đặc biệt để xử lý và sửa đổi tổng thể./.

