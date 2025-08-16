Thói quen ngủ này có thể đang âm thầm hủy hoại sức khỏe của bạn

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy thói quen ngủ không đều đặn, không chỉ thời gian ngủ, có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh. Bên cạnh đó, giấc ngủ kém cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn.

Một nghiên cứu quốc tế lớn được công bố trên tạp chí Health Data Science đã tiết lộ mối liên hệ chặt chẽ giữa thói quen ngủ và sự phát triển của 172 bệnh khác nhau.

Bằng cách xem xét dữ liệu giấc ngủ khách quan từ 88.461 người trưởng thành tại UK Biobank, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bằng chứng thuyết phục rằng thói quen ngủ nhất quán, bao gồm giờ đi ngủ ổn định và nhịp sinh học, đóng vai trò lớn hơn nhiều đối với sức khỏe lâu dài so với suy nghĩ trước đây.

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Bắc Kinh và Đại học Quân y dẫn đầu đã theo dõi những người tham gia sử dụng phương pháp đo hoạt động trong trung bình 6,8 năm. Kết quả cho thấy thói quen ngủ kém góp phần gây ra hơn 20% nguy cơ mắc 92 loại bệnh.

Trong đó đáng chú ý, ngủ sau 0h30 sáng thường xuyên khiến nguy cơ mắc xơ gan cao gấp 2,57 lần; thay đổi giờ ngủ thất thường giữa các ngày khiến nguy cơ hoại thư tăng 2,61 lần.

Nghiên cứu xác định 172 bệnh lý có liên quan đến các đặc điểm giấc ngủ. (Nguồn: scitechdaily)

Sự thật về giấc ngủ dài

Trước đây, nhiều nghiên cứu dựa trên tự báo cáo cho rằng ngủ nhiều hơn 9 tiếng/ngày trở lên có thể liên quan đến đột quỵ, bệnh tim. Nhưng dữ liệu khách quan cho thấy mối liên hệ này chỉ đúng với một bệnh duy nhất.

Nguyên nhân có thể là do việc phân loại sai bởi 21,67% số người "ngủ dài," thực tế ngủ ít hơn 6 tiếng, nhưng dành nhiều thời gian nằm trên giường nên bị nhầm lẫn với thời gian ngủ thực tế.

Giáo sư Shengfeng Wang, tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh: “Chúng ta cần mở rộng định nghĩa ‘ngủ ngon’ - nghĩa là không chỉ là ngủ đủ giờ, mà còn phải ngủ đúng giờ và đều đặn,” Giáo sư Shengfeng Wang nhấn mạnh.

Nhóm nghiên cứu cũng xác nhận một số kết quả nghiên cứu ở dân số Mỹ và tìm thấy dấu hiệu cho thấy viêm nhiễm có thể là cầu nối sinh học giữa giấc ngủ kém và bệnh tật.

Giấc ngủ kém ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch

Một nghiên cứu khác của Đại học Sydney và Đại học Nam Đan Mạch, công bố trên BMC Medicine, cho thấy giấc ngủ kém có thể làm mất đi 2-7 năm sống khỏe mạnh không bệnh tim mạch, thậm chí có thể dẫn đến tử vong sớm.

(Nguồn: scitechdaily)

Phân tích dữ liệu từ hơn 300.000 người trung niên tại UK Biobank cho thấy nam giới mắc rối loạn hô hấp khi ngủ mất gần 7 năm sống khỏe mạnh không bệnh tim mạch, trong khi phụ nữ mất đi hơn 7 năm sống khỏe mạnh.

Ngay cả các tình trạng nhẹ hơn như ngủ không đủ giấc, mất ngủ, ngáy, ngủ muộn… làm giảm khoảng 2 năm sống khỏe mạnh ở cả hai giới.

“Tình trạng ngủ kém nói chung, chứ không chỉ ngưng thở khi ngủ, có thể gây nguy hại lớn cho trái tim,” Giáo sư Emmanuel Stamatakis từ Trung tâm Charles Perkins và Khoa Y học và Sức khỏe, tác giả chính của bài báo được công bố trên tạp chí BMC Medicine, cảnh báo.

Ngủ ngáy - dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tiềm ẩn

Bằng cách kết hợp dữ liệu tự báo cáo và hồ sơ y tế, các nhà khoa học xác định rằng chứng ngáy ngủ, khó ngủ, hoặc thức giấc nhiều lần có thể báo trước các vấn đề tim mạch nghiêm trọng trong tương lai.

Trong đó, ngủ ngáy có thể là dấu hiệu của ngưng thở khi ngủ, một tình trạng làm tăng nguy cơ bệnh tim và nhiều bệnh mãn tính khác.

Nghiên cứu chỉ ra phụ nữ bị một hoặc tất cả các triệu chứng trên sẽ mất hơn 2 năm sức khỏe tim mạch, nam giới cũng bị tương tự. Thậm chí, kể cả có giấc ngủ chất lượng “trung bình” nhưng không đều đặn cũng vẫn khiến sức khỏe giảm sút ở cả hai giới.

Tiến sỹ Bo-Huei Huang cho biết: "Những người được chẩn đoán lâm sàng mắc chứng rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ như chứng ngưng thở khi ngủ đã mất hơn 7 năm sống khỏe mạnh không mắc bệnh tim mạch."

Ngủ đủ giờ là quan trọng, nhưng ngủ đều đặn, đúng giờ và sâu giấc mới là chìa khóa cho sức khỏe dài lâu. Nếu bạn hay ngủ muộn, ngáy to, hoặc cảm thấy mệt mỏi ban ngày, đừng coi đó là chuyện nhỏ, đó là cơ thể bạn đang gửi tín hiệu cầu cứu để bạn điều chỉnh giấc ngủ của mình./.

