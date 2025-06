Thời tiết cả nước các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25-28/6, trong đó, ngày 25/6 làm thủ tục dự thi, các ngày 26, 27/6 tổ chức thi, ngày 28/6 là ngày dự phòng.

Thông tin về thời tiết các ngày diễn ra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Bắc Bộ ngày có nắng, vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25-28/6, khu vực Bắc Bộ có các hình thái thời tiết cụ thể như sau:

Từ 7-12 giờ ngày 25/6, có mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung ở phía Tây Bắc Bộ); phía Đông Bắc Bộ trưa có nắng gián đoạn. Nhiệt độ phổ biến từ 26-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có nắng gián đoạn. Nhiệt độ phổ biến từ 28-31 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 25/6, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; phía Đông Bắc Bộ có nắng gián đoạn. Nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 50-60%. Nhiệt độ phổ biến từ 31-32 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 26/6, có mưa rào và dông vài nơi, trưa có nắng gián đoạn. Nhiệt độ phổ biến từ 26-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có nắng gián đoạn. Nhiệt độ phổ biến từ 28-32 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 26/6, có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác (tập trung ở phía Tây Bắc Bộ). Nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có nắng gián đoạn. Nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 27/6, có mưa rào và dông vài nơi, trưa có nắng gián đoạn. Nhiệt độ phổ biến từ 26-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 27/6, có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung ở phía Tây Bắc Bộ). Nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 50-70%. Nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 28/6, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vùng núi và trung du). Nhiệt độ phổ biến từ 27-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa. Nhiệt độ phổ biến từ 28-32 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 28/6, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến từ 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông với xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ phổ biến từ 31-33 độ C.

Khu vực Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 25-28/6, khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận chiều tối và đêm 25-26/6 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cụ thể, từ 7-12 giờ ngày 25/6, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 27-34 độ C.

Thành phố Đà Nẵng trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 28-33 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 25/6, trời nắng, có nơi có nắng nóng; Trung và Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Đà Nẵng trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 50-60%. Nhiệt độ phổ biến từ 32-33 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 26/6, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 28-34 độ C.

Thành phố Đà Nẵng trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 28-33 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 26/6, trời nắng, có nơi có nắng nóng; Trung và Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Đà Nẵng trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 60-80%. Nhiệt độ phổ biến từ 32-34 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 27/6, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 27-33 độ C.

Thành phố Đà Nẵng trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 27-33 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 27/6, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Đà Nẵng trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 50-60%. Nhiệt độ phổ biến từ 32-34 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 28/6, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 27-33 độ C.

Thành phố Đà Nẵng trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 28-34 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 28/6, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Đà Nẵng trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 33-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25-28/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cụ thể, từ 7-12 giờ ngày 25/6, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 21-27 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ từ 24-30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 26-30 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 25/6, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 27-30 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 60-75%. Nhiệt độ phổ biến từ 30-32 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 26/6, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 21-27 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ từ 24-30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 27-29 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 26/6, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 27-30 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 65-75%. Nhiệt độ phổ biến từ 29-31 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 27/6, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 21-28 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ từ 25-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 28-31 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 27/6, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 28-31 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ từ 31-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 60-75%. Nhiệt độ phổ biến từ 30-32 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 28/6, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 21-28 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ từ 25-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 28-31 độ C.

Từ 12-17 giờ ngày 28/6, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên từ 28-31 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở Nam Bộ từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất mưa dông 50-60%. Nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý phụ huynh và học sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động trong việc di chuyển đến điểm thi đảm bảo an toàn.

Phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ http://kttv.gov.vn/ để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh./.

Lên phương án dự phòng, ứng phó mưa bão khi tổ chức thi Tốt nghiệp THPT Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương rà soát cơ sở vật chất, lên phương án dự phòng trong trưởng hợp ảnh hưởng mưa bão và có phương án hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn.