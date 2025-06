Mưa lớn, lũ cao trên các sông nhỏ khu vực Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22-23/6, xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển như mưa lớn, lũ, lốc xoáy, gió giật mạnh...

Cảnh báo mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 22/6, khu vực các tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/6, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm.Chiều tối và tối 22/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

"Từ ngày 23/6 mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Đêm 21 và sáng sớm 22/6, khu vực các tỉnh: Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Điểm sạt lở đất đá tại Km 76+650m Quốc lộ 4D đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tiếp tục bị sạt lở, hiện tại tắc đường hoàn toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/6 đến 8 giờ ngày 22/6 có nơi trên 100mm như: Lập Chiêng (Hòa Bình) 224,8mm, Chợ Cháy (Hà Nội) 144,2mm, Phương Giao (Thái Nguyên) 139,6mm, Phúc Ninh (Tuyên Quang) 120mm, Lương Nhã (Phú Thọ) 120,8mm...

Lũ trên các sông nhỏ Bắc Bộ khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3

Đề cập đến tình hình lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Tiến Kiên cho biết, hiện lũ thượng lưu sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) đã đạt đỉnh ở mức 27,43 m trên mức báo động 3 là 0,43 cm (lúc 00 giờ 22/6), mực nước hạ lưu sông Cầu tại Đáp Cầu đang lên. Mực nước các sông chính khác thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình có dao động và ở dưới mức báo động 1.

Trên một số sông nhỏ Bắc Bộ như sông Bắc Giang, sông Trung (Lạng Sơn) xuất hiện một đợt lũ với mực nước đỉnh lũ từ xấp xỉ báo động 3 đến trên mức báo động 3.

Cảnh báo, từ ngày 22-23/6, trên thượng lưu các sông Thao, Lô, Thương và Lục Nam, hạ lưu sông Cầu, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3. Mực nước hạ lưu sông Thao, sông Lô, Thương, Lục Nam ở dưới mức báo động 1; hạ lưu sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Lốc xoáy, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Trên biển, hiện ở vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo, ngày và đêm 22/6, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Ngoài ra, ngày 22/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Gió giật mạnh trên nhiều vùng biển. (Ảnh: TTXVN)

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển từ chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tuyên Quang cảnh báo nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 21/6 đến sáng 22/6, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: xã Hùng Mỹ 129mm (huyện Chiêm Hóa); các xã Phúc Ninh 144mm, Lăng Quán 118mm (huyện Yên Sơn); các xã Thái Hòa 135mm, Thành Long 131mm (huyện Hàm Yên); xã Thượng Giáp 110mm (huyện Na Hang). Mô hình độ ẩm đất ở nhiều khu vực trong tỉnh đang ở trạng thái gần bão hoà (trên 80%) hoặc đã đạt đến trạng thái bão hòa.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang cảnh báo, trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc các huyện Hàm Yên, Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra sạt lở đất nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình gây thiệt hại đến các hoạt động kinh tế-xã hội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 3.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Tăng cường thông tin, phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa dông, kèm lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại.

Trước đó, ngày 21/6, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã làm 16 ngôi nhà của người dân tại xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình) bị ngập nước. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã, đường huyện tại huyện Lâm Bình bị sạt lở đất, đá gây ách tắc giao thông. Nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua địa bàn tỉnh bị ngập úng khiến giao thông đi lại khó khăn./.

Nước rút chậm, Thái Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ Đến sáng nay, mực nước tại các khu vực ngập lụt đang rút, người dân bị ảnh hưởng do ngập lụt đã được di dời đến nơi an toàn, có 63 hộ dân nước rút đã trở về nhà.