Thời tiết đêm 16/4: Nhiều khu vực có mưa dông, riêng Hà Nội không mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 16/4, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng Thủ đô Hà Nội không mưa.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng có khả năng gây tốc mái nhà, hư hỏng các công trình công công, gãy đổ cây xanh... ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân. Do vậy, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng như các thông tin chính thống trên các phương tiện trên các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Thời tiết các khu vực đêm 16/4, ngày 17/4

Phía Tây Bắc Bộ

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C; riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

