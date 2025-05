Thời tiết ngày 16/5: Các khu vực trên cả nước có mưa dông, Bắc Bộ mát mẻ

Dự báo thời tiết ngày 16/5, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội

- Có lúc có mưa rào và dông (tập trung vào sáng, chiều tối và đêm), gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ có nơi trên 31 độ; riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình 32-34 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên

- Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

Mưa lớn ở Lai Châu, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi Mưa lớn gây ngập úng trên nhiều tuyến phố, đổ tường rào, nước tràn vào nhiều nhà dân thuộc các phường Đông Phong, Tân Phong và xã San Thàng.