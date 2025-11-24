Thông cáo báo chí số 27, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 24/11/2025, ngày làm việc thứ 27, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng: Trước khi bắt đầu chương trình phiên họp, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai.

Sau đó, Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người bị tử vong do thiên tai, bão lũ và tiến hành quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại phiên thảo luận có 13 đại biểu phát biểu, 01 đại biểu tranh luận; đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ; giới hạn quyền sở hữu trí tuệ; tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ; cách thức nộp đơn yêu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tập thể, quyền tác giả; trách nhiệm pháp lý quyền sở hữu, quyền tác giả; việc cho phép tổ chức, cá nhân được phép sử dụng văn bản và dữ liệu đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận, nhằm mục đích nghiên cứu, huấn luyện và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI); vấn đề quyền tác giả đối với tác phẩm do AI hỗ trợ hoặc do AI tạo ra; bảo hộ dữ liệu và sở hữu dữ liệu dùng để huấn luyện AI; bảo hộ bí mật kinh doanh trong môi trường số; bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực công nghệ; quyền sao lưu chương trình máy tính; dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý; tính thống nhất và minh bạch của quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; kiểm soát an ninh đối với sáng chế thuộc bí mật Nhà nước.

Một số ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật quy định về quyền liên quan của cơ quan báo chí; trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm quyền sở hữu trí tuệ do AI tạo ra; có cơ chế bảo hộ và chuyển giao tài sản trí tuệ trong đổi mới sáng tạo; hoàn thiện quy định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Buổi chiều: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 21 đại biểu phát biểu, 01 đại biểu tranh luận; đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Báo chí (sửa đổi) và nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí; quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; trách nhiệm của Nhà nước và cơ quan báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; các hành vi bị nghiêm cấm; chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí; quản lý nhà nước về báo chí; cơ quan báo chí; cơ quan chủ lực truyền thông đa phương tiện; cơ quan tạp chí khoa học; điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí; thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí; quyền và nghĩa vụ của nhà báo; cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo; hoạt động báo chí trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan báo chí khi mở kênh nội dung trên không gian mạng; cung cấp thông tin cho báo chí; nghĩa vụ về bảo vệ thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin; cải chính trên báo chí; quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí; sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí; cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình; điều khoản chuyển tiếp.

Một số ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định về quản lý nền tảng xuyên biên giới; quyền liên quan của cơ quan báo chí trên không gian mạng; chính sách hỗ trợ đối với nhà báo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ ba, ngày 25/11/2025, buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể ở Hội trường, tiến hành các nội dung sau: nghe Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung trên.

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)./.

