Thông tin độc đáo về Icon of the Seas, con tàu du lịch lớn nhất thế giới

Icon of the Seas là con tàu du lịch lớn nhất thế giới hiện nay. (Nguồn: CNN)

Icon of the Seas là con tàu du lịch lớn nhất thế giới với khả năng chở đến 10.000 khách. Nhưng đó không phải là đặc điểm duy nhất khiến nó trở nên khác biệt.

Khi nói tới con tàu du lịch lớn nhất thế giới mang tên Icon of the Seas (tạm dịch Biểu tượng của biển cả), không một thứ gì nằm trên nó có thể được xem là nhỏ. Con tàu mới của công ty Royal Caribbean, với chiều dài lên tới 365m và lượng giãn nước 250.800 tấn, đã khởi hành từ Cảng Miami trong chuyến hành trình chở khách đầu tiên vào ngày thứ Bảy tuần trước.

Nhìn từ xa, con tàu giống như một chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng. Các "tầng bánh" của con tàu bao gồm bảy bể bơi, một chiếc đu quay đa sắc, các đường trượt nước xoắn ốc và những lùm cây xanh nhiệt đới mát mắt.

Thời điểm con tàu trị giá 2 tỷ USD tiến vào Miami vào ngày 10/1 năm nay, khi nó băng qua Đại Tây Dương để đến đây từ điểm xuất phát là xưởng đóng tàu nằm ở Turku, Phần Lan, nó đã được chào đón rất hoành tráng. Sự xuất hiện của con tàu thậm chí đã khiến hoạt động giao thông bị ngưng trệ dọc theo con đường dẫn đến Bãi biển Miami - vốn chạy song song với kênh dẫn tàu du lịch cỡ lớn. Ngôi sao bóng đá người Argentina Lionel Messi đã góp mặt trong lễ ra mắt diễn ra vào ngày 23/1, với tư cách "cha đỡ đầu" của con tàu cao 20 tầng.

Theo CNN, Icon of the Seas là tàu du lịch lớn nhất thế giới hiện nay. Xếp ngay sau nó là tàu Wonder of the Seas, cũng thuộc sở hữu của Royal Caribbean, mới ra mắt vào đầu năm 2022. Con tàu này có chiều dài 359m, lượng giãn nước 235.600 tấn.

Các hành khách đang trong chuyến đi đầu tiên của con tàu, dự kiến kéo dài 7 ngày đêm, hiện đang tận hưởng một số trải nghiệm cao cấp trên biển.

Những cái nhất của Icon of the Seas

Icon of the Seas được quảng bá có thể chở tối đa 7.600 khách du lịch. Cùng với thủy thủ đoàn 2.350 người, khi ra khơi nó sẽ mang theo một lượng người rất lớn. Để giữ cho những con người này bận rộn trong suốt hành trình kéo dài, người ta đã mang lên Icon of the Seas nhiều dịch vụ mới lạ.

Trước tiên phải kể tới Category 6 – công viên nước rộng 1579 mét vuông của con tàu, cũng là công viên nước lớn nhất trên biển. Category 6 trải rộng trên tầng 16 và 17 của con tàu, bao gồm sáu đường trượt nước xoắn ốc. Trong số này có đường trượt Frightening Bolt (đường trượt nước cao nhất trên biển, nằm ở độ tới 14 mét) và các đường trượt bè gia đình (Hurricane Hunter và Storm Surge).

Con tàu có một bể bơi vô cực được tạo ra bằng kỹ thuật đúc hẫng cân bằng. Đây là công trình đầu tiên trên thế giới, được xây dựng trên một con tàu du lịch biển. Nó cũng có bể bơi lớn nhất trên biển (bể Royal Bay) và sân trượt băng lớn nhất trên biển (sân Absolute Zero, nơi du khách có thể trượt băng hoặc xem biểu diễn trượt băng). Khoảng 50 nghệ sĩ và diễn viên hài sẽ giúp khách trên tàu giải trí thông qua các tiết mục biểu diễn khác nhau.

Rất lâu trước khi Icon of the Seas đến Miami, những hình ảnh của con tàu "rò rỉ" trên mạng xã hội đã khiến nhiều người tò mò và hào hức. Tuy nhiên cũng có những ý kiến phản đối con tàu, cho rằng một phương tiện lớn như vậy có thể gây ra nhiều tác động nặng nề tới môi trường.

Người phát ngôn của Royal Caribbean cho biết Icon of the Seas thực tế tiết kiệm nhiên liệu hơn 24% so với yêu cầu tiêu chuẩn đặt ra cho các tàu biển hiện đại. Công ty đã có kế hoạch ra mắt một con tàu không phát thải vào năm 2030. Icon of the Seas cũng là chiếc đầu tiên trong đội tàu của Royal Caribbean chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với lựa chọn này. Bryan Comer, Giám đốc tổ chức Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch cho biết: “Quyết định sử dụng LNG của Royal Caribbean là sai lầm lớn. LNG chủ yếu là khí methane, một loại khí nhà kính giữ nhiệt gấp 80 lần so với CO2 trong vòng 20 năm đầu tiên kể từ khi phát thải. Và tàu Icon of the Seas lại sử dụng động cơ giải phóng khí methane vào khí quyển.”

Ngoài việc sử dụng LNG, Icon of the Seas tự sản xuất hơn 93% lượng nước ngọt phục vụ cho hoạt động trên tàu thông qua hệ thống lọc thẩm thấu ngược (RO). Con tàu cũng có hệ thống chuyển đổi chất thải thành năng lượng bằng nhiệt phân có sự hỗ trợ của vi sóng (MAP). Hệ thống này sẽ chuyển đổi chất thải trên tàu thành khí mà con tàu có thể sử dụng làm năng lượng hoạt động.

Con tàu có hơn 40 nhà hàng, quán bar, quán rượu, trong số này có những dịch vụ cao cấp phải trả thêm phí, như quầy sushi mở tại Izumi hay nhà hàng đặc sản Empire Supper Club chuyên phục vụ sườn bò Wagyu hảo hạng.

Tàu cũng có 28 loại dịch vụ lưu trú khác nhau, bao gồm từ mức thấp nhất là phòng 2 người ở rộng 15m2, có giá khởi điểm 3.600 USD mỗi tuần, cho đến mức cao cấp là Nhà phố gia đình Ultimate ba tầng, với rạp chiếu phim riêng, bồn tắm nước nóng ngoài trời, khả năng chứa tới 8 khách và có giá 100.000 USD mỗi tuần.

Mái vòm AquaDome làm từ thép và kính cao 24m trên Icon of the Seas. (Nguồn: CNN)

Nhiều công trình kỹ thuật gây ấn tượng cũng xuất hiện khắp nơi trên Icon of the Seas. Ví dụ như mái vòm AquaDome làm từ thép và kính cao 24m, bao bọc một phần đỉnh của con tàu. Trong mái vòm này có một nhà hát, nơi các thợ lặn sẽ biểu diễn kỹ thuật để khách thưởng thức, một rèm nước cao 16m, một quán bar và một sảnh ăn lớn đầu tiên xuất hiện trên tàu du lịch của Royal Caribbean.

Sự quan tâm lớn từ cộng đồng mê tàu du lịch

Không thể phủ nhận rằng Icon of the Seas đã thu hút sự quan tâm lớn của những người đam mê tàu du lịch. Colleen McDaniel, Tổng biên tập của trang tin Cruise Critic chia sẻ với CNN Travel rằng Icon of the Seas là đề tài được nhắc đến nhiều nhất trên trang web này cho đến năm 2024.

McDaniel cho biết, đối với những người đam mê tàu du lịch dài ngày trên biển, Icon of the Seas là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp tàu Icon (Biểu tượng) hoàn toàn mới của Royal Caribbean. Lần cuối cùng hãng ra mắt một lớp tàu mới là vào năm 2014, với hệ tàu Quantum (Lượng tử). Theo ông, Icon of the Seas là một sự đột phá của ngành.

Sau khi con tàu này đi vào hoạt động, chiếc tàu Icon tiếp theo sẽ gia nhập Royal Caribbean là Star of the Seas. Con tàu này đang được đóng ở Phần Lan và dự kiến ra mắt vào tháng 8/2025, với các tiện nghi tương tự như của Icon of the Seas. “Nhu cầu chưa từng có của khách đối với Icon of the Seas đã thúc đẩy Royal Caribbean mở bán đặt chỗ cho Star of the Seas sớm hơn ba tháng so với dự kiến ban đầu”, một phát ngôn viên của công ty cho CNN biết.

Tại một cuộc họp báo gần đây, Michael Bayley, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Royal Caribbean International, nói với giới truyền thông rằng con tàu đã đạt được tất cả những gì công ty kỳ vọng tạo ra. Còn theo Jay Schneider, Giám đốc Đổi mới Sản phẩm của Royal Caribbean, Icon of the Seas không được tạo ra chỉ để cạnh tranh với các tàu du lịch khác."Chúng tôi thiết kế ra con tàu này để cạnh tranh với tất cả các loại kỳ nghỉ gia đình nào khác mà bạn muốn thực hiện, ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này, dù đó là vui chơi trượt tuyết ở Las Vegas hay thưởng ngoạn cảnh sắc ở Grand Canyon", ông chia sẻ./.