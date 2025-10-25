Thủ tướng và Tổng Thư ký LHQ cùng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia và các nước thành viên ASEAN thực hiện thắng lợi những mục tiêu, ưu tiên đề ra.
Tối 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng Tổng Thư ký LHQ António Guterres rời Hà Nội sang Kuala Lumpur, Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, nổi bật của Việt Nam đối với công việc chung của LHQ trên tất cả các lĩnh vực trụ cột.
Chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam từ Hà Nội tới Kuala Lumpur, Malaysia lần này có Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Đoàn tùy tùng cùng đi.
Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Tối 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 25/10 đến 4/11.
"Công ước về tội phạm mạng của Liên hợp quốc là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý để củng cố khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng."
Nga sẽ tổ chức gian hàng chuyên đề "Nga-Lãnh thổ Đổi mới" giới thiệu những phát triển của đất nước trong lĩnh vực an ninh thông tin, viễn thông và công nghệ số.
Tổng Bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển.
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cho biết Đảng và Nhà nước xác định đội ngũ trí thức kiều bào chính là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong tiến trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
"Công ước Hà Nội đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó các hành vi phạm tội trên không gian mạng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới."
Ấn tượng bởi sự trang trọng, chuyên nghiệp, các phái đoàn quốc tế đã khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội là khởi đầu thành công, nâng tầm năng lực tổ chức các sự kiện tầm vóc toàn cầu của Việt Nam.
Tối 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể các đoàn tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh với những khoảnh khắc đáng nhớ của Lễ mở ký, Công ước Hà Nội đã trở thành dấu ấn mới trong hành trình hội nhập của Việt Nam và cả chính Hà Nội.
Những khuôn khổ hợp tác mới đã đưa Phần Lan và Bulgaria trở thành các Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Bắc Âu và Balkan, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với bạn bè truyền thống.
Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần "5 đẩy mạnh.”
Tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký LHQ, Giám đốc điều hành UNODC, Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh ý tưởng thành lập và đặt trụ sở Trung tâm khu vực của UNODC về chống tội phạm mạng ở Việt Nam.
Chiều 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng Việt Nam là hình mẫu thành công trong thúc đẩy phát triển bền vững, thực hiện cam kết về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo và cải cách mạnh mẽ.
Theo Đồng Bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite, lần đầu tiên, cộng đồng quốc tế có một công ước được dành riêng cho việc ngăn chặn tội phạm liên quan đến an ninh mạng.
Tổng Thư ký António Guterres khẳng định LHQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là hỗ trợ triển khai các cam kết khí hậu, SDGs và cải cách tài chính toàn cầu.
Theo Thủ tướng, tinh thần “5 đẩy mạnh” sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu trong việc bảo vệ tương lai số.
Chiều 25/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành UNDOC đồng điều hành Phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng được tổ chức trọng thể tại Trung tâm hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai."
Trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, chiều 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres chủ trì họp báo quốc tế Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
Chiều 25/10, tọa đàm trao đổi về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Tổng Bí thư đề nghị Tổng Thư ký hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn trên lĩnh vực này, nhất là tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong bối cảnh xung đột khó lường trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã dành thời gian trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên trong nước, quốc tế về các vấn đề liên quan Công ước Hà Nội.
Lễ mở ký Công ước Hà Nội đánh dấu bước tiến lịch sử trong hợp tác quốc tế chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò Việt Nam trong thúc đẩy an ninh mạng toàn cầu.
Chiều 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Các đại biểu quốc tế có chung kỳ vọng Công ước Hà Nội sẽ thiết lập cơ chế hợp tác xuyên biên giới minh bạch, hiệu quả, củng cố lòng tin giữa các quốc gia trong phòng chống tội phạm mạng.