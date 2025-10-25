Chính trị

Thủ tướng và Tổng Thư ký LHQ cùng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Tối 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng Tổng Thư ký LHQ António Guterres rời Hà Nội sang Kuala Lumpur, Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng rời Hà Nội sang Kuala Lumpur, Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres lên chuyên cơ, cùng rời Hà Nội sang Kuala Lumpur, Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Tổng Thư ký Liên hợp quốc #Hội nghị Cấp cao ASEAN
