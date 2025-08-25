Thuế Thành phố Hà Nội chính thức ra quân 45 ngày đêm hỗ trợ về chuyển đổi số

Ngày 28/8, Thuế Thành phố Hà Nội chính thức triển khai chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Cơ quan Thuế đã cùng chính quyền địa phương thống nhất phương án, phân công lực lượng theo từng khu dân cư. Theo đó, nhiều tổ chuyển đổi số được thành lập với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên và công chức thuế. Các cán bộ thuế đã tình nguyện làm việc ngoài giờ hành chính, từ 17giờ-21 giờ hằng ngày (cả thứ Bảy và Chủ nhật) để trực tiếp hỗ trợ người dân.

Cơ quan Thuế cho biết hàng nghìn lượt người dân đã được cán bộ thuế và lực lượng hỗ trợ trực tiếp tư vấn, cài đặt, liên kết ngân hàng, tra cứu và nộp thuế ngay tại chỗ. Người dân không chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà còn được hướng dẫn thao tác đối với thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Ông Nguyễn Văn Truỳ, 95 tuổi ở Phường Yên Hòa là cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng chia sẻ được cán bộ thuế tận tình hướng dẫn từng bước đăng nhập và thao tác trên ứng dụng. Sự kiên nhẫn, chu đáo của cán bộ thuế đã giúp ông vượt qua rào cản công nghệ và sự an tâm khi trực tiếp được trải nghiệm dịch vụ công số.

Với tinh thần “Đồng hành-Hỗ trợ-Vì sự hài lòng của người dân”, đội ngũ cán bộ Thuế Hà Nội trở thành những “tuyên truyền viên số”, đưa dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ dân, giúp giảm thời gian, chi phí và rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Công tác hỗ trợ không chỉ giúp bà con tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ thuế điện tử mà còn lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, tạo sự gần gũi và gắn kết giữa cán bộ thuế với nhân dân./.

Chính sách thuế mới của Mỹ đẩy thương mại điện tử toàn cầu vào thế khó Bắt đầu từ ngày 29/8, quy định miễn trừ "de minimis," vốn cho phép các lô hàng trị giá 800 USD trở xuống được nhập khẩu vào Mỹ miễn thuế, sẽ chính thức bị bãi bỏ.